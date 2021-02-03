Рейтинг доверия украинцев возглавил Лукашенко

В начале 2021 года среди лидеров иностранных государств украинцы меньше всего доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Ему не доверяют 79,8% граждан.

Уровень доверия к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко в Украине выше, чем к 46-му президенту США Джо Байдену и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля.

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Так, Лукашенко доверяют 36% опрошенных, Байдену – 26,7%, Макрону – 26,2%, а Путину лишь 14,4% респондентов.

Автор: КМИС

За балансом "доверия-недоверия" лидируют Байден и Макрон: +3,4% и +3% соответственно. Путин и Лукашенко имеют отрицательный баланс "доверия-недоверия": -65,4% и -17,6% соответственно.

Социологи опросили 1205 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

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Уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину опустился до минимальной отметки за последний год - до 53%.