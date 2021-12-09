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четверг, 09 декабря 2021 16:07

Регион Украины всколыхнуло землетрясение

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Регион Украины всколыхнуло землетрясение
В Украине произошло землетрясение. Фото: pixabay.com

Во вторник, 7 декабря, в Черниговской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в Корюковском районе к северу от поселка Холма, на глубине 10 км.

"По классификации землетрясений он относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – говорится в сообщении.

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Ранее в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла по шкале Рихтера.

Толчки зафиксировали 18 октября в 2:20 в селе Бодалово Береговского района на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

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декабря

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