Реформы в Украине просто сводятся к изменению названий - Синицын

Роман Синицын: Единственный небольшой плюс реформы полиции - патрульные. Это еще один из наименее коррумпированных подразделений. Но сейчас оттуда массово увольняются. Фото: Тарас Подолян

Накануне годовщины смерти Екатерины Гандзюк 4 ноября Служба безопасности Украины обещала, что будут результаты. Но их нет.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит волонтер Роман Синицын.

"Игоря Павловского (был помощником народных депутатов Николая Паламарчука и "регионала" Юрия Самойленко. Активисты считают посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк. -Gazeta.ua), пытаются вывезти из-под удара. Бывшему главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру уменьшили залог (прокуратура предъявила ему подозрение в организации убийства. Екатерина Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к вырубке лесов, называла его "организатором антимайдана" и "ставленником криминала". Мангера отпустили под залог в 2,5 млн грн. - Gazeta.ua).

Когда генпрокурор поменялся, у нас был сдержанный оптимизм. Прошло два месяца, а динамики нет, - рассказывает Роман Синицын.

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Сейчас говорят о реформе Генпрокуратуры, но она была и при Луценко, напоминает он.

"Оставили почти 80 процентов старых кадров. Надо долго готовить им замену. Нужно обучать новых следователей и прокуроров. Это не делается за полгода.

У нас все сводится к перевешивания табличек. Была милиция стала полицией. Была Генпрокуратура, теперь Офис прокурора. Но кадры, процедуры, регламенты остаются неизменны. Единственный небольшой плюс реформы полиции - патрульные. Это еще один из наименее коррумпированных подразделений. Но сейчас оттуда массово увольняются", - добавляет волонтер.

Полное интервью с Романом Синицыным читайте в журнала "Країна" от 16 января.