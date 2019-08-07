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среда, 07 августа 2019 18:48

Реформа Нацполиции оказалась единственной успешной - политолог

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Реформа Нацполиции оказалась единственной успешной - политолог
Работа Авакова и Нацполиции обеспечила честные выборы. Фото: Prm

Политолог Кирилл Молчанов заявил в эфире телеканала 112.ua: "Что касается нового правительства и его функционирования, интересно что это будет: новая команда или сплав опыта и новых лиц. Я сейчас говорю о персоне Авакова.

Интересно будет посмотреть останется ли он или нет. Ведь этот человек по сути прогарантировал Зеленскому проведения выборов.

Очень интересно будет посмотреть какое решение примут по нему. Ведь если послушать "слуг народа" то реформа Нацполиции, которой занимался Арсен Аваков единственная, которую они не собираются менять".

Напомним, ранее, Lenta.UA рассказывала, о том что Глава миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами Альберт Йонссон высоко оценил работу Арсена Авакова во время всех этапов выборов. А также выразил благодарность за предоставление поддержки по вопросам безопасности Бюро ОБСЕ Демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) и Миссии наблюдения за выборами (МНВ) в Украине.

Lenta.ua
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07
августа

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