"Референдум - это не более, чем заигрывание с обществом" - политолог

Михаил Басараб: Президент может провести не референдум, а общенациональный опрос. Для этого не нужно принимать закон Фото: Politicua.com

Референдум должен стать мандатом для президента на уступки Кремлю.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Михаил Басараб.

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что допускает проведение референдума по мирных соглашениях с Россией.

"Это попытка легитимизировать шаги в сторону капитуляции перед Россией. Еще во время инаугурации Зеленский заявил, что готов на все ради мира на Донбассе. Это следует понимать как открытость политического компромисса. При надлежащей обработке общественного сознания референдум должен стать мандатом для президента на уступки Кремлю. По таким вопросам референдумов не проводят. Конституция и законодательство обязывает президента действовать по обстоятельствам, а не консультироваться с обществом. Даже если Зеленский получит согласие народа, последствия такого мира принесут еще большую войну. Она может перекинуться и на соседние государства", - говорит политолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Каннабис у нас точно еще не легализовали?": соцсети реагируют на возможный референдум о мире с РФ

Референдум планируется провести в случае, если граждане не устроит решение власти о переговорах с Россией.

"У нас нет законодательства о референдуме. Президент может инициировать его принятие. Но за первые дни правления он показал, что закон для него имеет условное значение. Уже смог нарушить и Конституцию, и закон о люстрации. Он может провести не референдум, а общенациональный опрос. Для этого не нужно принимать закон. На основании опроса, что не имеет юридического значения, может начать действовать. Но путь капитуляции он может начать и без референдума, и без опроса. Конституция предоставляет ему полномочия представлять Украину на международной арене и вести такие переговоры. Поэтому разговоры о референдуме - это не более, чем заигрывание с обществом", - добавил Басараб.

21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.