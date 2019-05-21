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вторник, 21 мая 2019 22:05

Нелюстрирован и сдает нацинтересы: сети реагируют на нового главу АП

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Нелюстрирован и сдает нацинтересы: сети реагируют на нового главу АП
Андрей Богдан четыре года работал в правительстве Азарова. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой Администрации.

Богдан является личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского. Вел юридическое сопровождение кампании Зеленского на выборах президента.

Четыре года работал уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве беглеца Николая Азарова.

Был заместителем министра юстиции в правительстве Юлии Тимошенко.

Во вторник на вечернем эфире телеканала "112 Україна" связанном с кумом президента России Путина Виктором Медведчуком Богдан заявил: "Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение".

Gazeta.ua предлагает реакцию соцсетей.

"Зеленский наконец назначил главой Администрации президента юриста Коломойского по ПриватБанку Андрея Богдана. Кандидатура Богдана была спорной, поскольку он подпадает под закон о люстрации. По нашим данным, это назначение должно было произойти после отмены КС закона о люстрации (ориентировочно - в среду), за которое до сих пор не хватает одного судейского голоса. Но сегодня стало очевидным, что этого голоса пока не нашлось, а Зеленский спешит", - пишут журналисты The Newsroom.

"Выяснилось, что он хочет провести референдум по переговорам с Россией! Преступное решение. Какое будет иметь в мате легимитизувать капитуляцию", - пишет нардеп Сергей Высоцкий.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.

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  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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