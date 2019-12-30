Редактор, которая шутила о похоронах военного, опубликовала новый пост

Экс заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина высмеяла похороны военного. Фото: Соцсети

Бывшая заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина, которую уволили после саркастического поста о похоронах погибшего в Донбассе военного Дениса Волочаева, заявила, что неуместно пошутила.

После долгого перерыва она опубликовала новый пост в своем Facebook-аккаунте. В нем девушка признала, что "юмор на похоронную тему крайне неуместен, когда люди умирают на войне".

"Бывает так плохо, что только юмор и ирония спасают. Эти полсекунды вашего хорошего настроения стоят всей моей работы. Поэтому мне вдвойне тяжело и стыдно от того, что мой текст сделал людям больно. Это противоречит всему, что я пытаюсь делать", - написала Плихина.

Она извинилась за свои слова и добавила, что скандальную запись удалила сразу же после негативного отзыва одного из пользователей, однако скрины "не горят".

Журналистка утверждает, что "тысячи людей целенаправленно угрожали ей физической расправой, грубо оскорбляли, преследовали родителей, хамили коллегам, унижали друзей, объявляли денежное вознаграждение за насилие" и т.д.

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"Публичная порка превратилась в сжигания ведьмы", - пожаловалась она.

"Я не считаю травлю, которое мне устроили, адекватной критикой или логической реакцией на (да, беспринципный, но не репортажный) текст", - написала Плихина.

О гибели офицеров "Альфы" стало известно 1 декабря. Это случилось во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных. Погибшими оказались Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил им звания Героев Украины. Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в грандиозный скандал из-за своего поста о похоронах погибшего Дениса Волочаева. В издании отреагировали на скандал, разместив в соцсети два предложения с извинениями.

Украинский разозлила такая реакция журнала. В соцсетях тысячи пользователей потребовали от руководства освободить заступнице главного редактора.