Редактор, которая шутила о похоронах военного, опубликовала новый пост

 
Ексклюзивы
1/5
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 333
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 1872
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 918
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1350
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1008
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 675
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3888
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 171
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7101
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6201
Фото
Все фото
5
5
5
9
6
Принципиально не разговаривают с тобой на английском - украинка рассказала о недостатках и преимуществах жизни в Париже
Принципиально не разговаривают с тобой на английском - украинка рассказала о недостатках и преимуществах жизни в Париже
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
&quot;Убийц не спасутся от суда даже в рашенгулаге&quot; - социальные сети про обмен пленными
"Убийц не спасутся от суда даже в рашенгулаге" - социальные сети про обмен пленными
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Видео
Все видео
В Киеве появилась елка из сотни автомобилей
В Киеве появилась елка из сотни автомобилей
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
В аэропорту "Борисполь" бывших пленных ОРДЛО встречают их семьи и президент Зеленский
В аэропорту "Борисполь" бывших пленных ОРДЛО встречают их семьи и президент Зеленский
Активисты забаррикадировали выезд из Лукьяновского СИЗО
Активисты забаррикадировали выезд из Лукьяновского СИЗО
"Мисс Львов" оскандалилась в эфире российского телеканала
"Мисс Львов" оскандалилась в эфире российского телеканала
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 1872
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 675
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1026
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1170
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3501
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 522
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
понедельник, 30 декабря 2019 23:44

Редактор, которая шутила о похоронах военного, опубликовала новый пост

  Комментировать
Редактор, которая шутила о похоронах военного, опубликовала новый пост
Экс заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина высмеяла похороны военного. Фото: Соцсети

Бывшая заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина, которую уволили после саркастического поста о похоронах погибшего в Донбассе военного Дениса Волочаева, заявила, что неуместно пошутила.

После долгого перерыва она опубликовала новый пост в своем Facebook-аккаунте. В нем девушка признала, что "юмор на похоронную тему крайне неуместен, когда люди умирают на войне".

"Бывает так плохо, что только юмор и ирония спасают. Эти полсекунды вашего хорошего настроения стоят всей моей работы. Поэтому мне вдвойне тяжело и стыдно от того, что мой текст сделал людям больно. Это противоречит всему, что я пытаюсь делать", - написала Плихина.

Она извинилась за свои слова и добавила, что скандальную запись удалила сразу же после негативного отзыва одного из пользователей, однако скрины "не горят".

Журналистка утверждает, что "тысячи людей целенаправленно угрожали ей физической расправой, грубо оскорбляли, преследовали родителей, хамили коллегам, унижали друзей, объявляли денежное вознаграждение за насилие" и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спецназовцы погибли, отражая наступление врага

"Публичная порка превратилась в сжигания ведьмы", - пожаловалась она.

"Я не считаю травлю, которое мне устроили, адекватной критикой или логической реакцией на (да, беспринципный, но не репортажный) текст", - написала Плихина.

О гибели офицеров "Альфы" стало известно 1 декабря. Это случилось во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных.

Погибшими оказались Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил им звания Героев Украины.

Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в грандиозный скандал из-за своего поста о похоронах погибшего Дениса Волочаева.

В издании отреагировали на скандал, разместив в соцсети два предложения с извинениями.

Украинский разозлила такая реакция журнала. В соцсетях тысячи пользователей потребовали от руководства освободить заступнице главного редактора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Редактор, которая шутила о похоронах военного, опубликовала новый пост». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали модную модель обуви 2020 года
Показали модную модель обуви 2020 года
5
 Просмотров: 20196
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
5
 Просмотров: 9801
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам 1 Просмотров: 9054
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене 1 Просмотров: 8199
У Порошенко и Вакарчука объяснили, почему против обмена эксберкутовцев
У Порошенко и Вакарчука объяснили, почему против обмена эксберкутовцев Просмотров: 7101
Общество
Принципиально не разговаривают с тобой на английском - украинка рассказала о недостатках и преимуществах жизни в Париже
Принципиально не разговаривают с тобой на английском - украинка рассказала о недостатках и преимуществах жизни в Париже
5
 Просмотров: 18
В Киеве появилась елка из сотни автомобилей
В Киеве появилась елка из сотни автомобилей
 Просмотров: 288
Глава "Укрзализныци" Кравцов объявил о своей отставке
Глава "Укрзализныци" Кравцов объявил о своей отставке Просмотров: 342
Обмен пленными: Появилась реакция ООН
Обмен пленными: Появилась реакция ООН Просмотров: 648
В оккупированном Крыму задержали двух украинцев
В оккупированном Крыму задержали двух украинцев Просмотров: 504
Больше всего комментируют
63
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
6
"Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова
4
Политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины - "Европейская Солидарность"
2
Сотни иракцев хотели быть палачами президента
1
Сколько оружия получила армия за год: отчет Минобороны
Голосов: 47841
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua