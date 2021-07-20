"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП

Во всем мире резко увеличилось количество аварий на дорогах. После завершения локдауна - выросло на 80%.

В Украине правоохранители зафиксировали более 70 тыс. ДТП - с 1 января до конца мая. Около тысячи из которых - со смертями. 10 тыс. человек попали в больницы с тяжелыми травмами. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал основатель сервиса "Штрафы UA" Денис Дмитров.

Автор: Штрафи UA Основатель сервиса "Штрафы UA" Денис Дмитров.

Сколько аварий произошло с начала года? Какая самая распространенная причина ДТП?

После карантина количество аварий увеличилось на 80%. Причина в том, что многие люди потеряли работу во время локдауна и пошли простым путем. Кто имел права - устроились в такси и службу доставки курьерами. Некоторые не имели опыта вождения, который необходим для таких профессий. А работодатели не проверяют будущих сотрудников. Безответственность и самоуверенность на дорогах чаще всего являются причинами ДТП. В правилах написано: "Каждый участник дорожного движения имеет право рассчитывать на то, что и другие участники выполняют эти правила". Но многие люди пренебрегают этим. К примеру, говорят по телефону за рулем. Остановит полиция - спрячу, думают.

Какие правила часто нарушают украинцы на дорогах?

Не пристегивают ремень безопасности. Также часто водители превышают скорость и не соблюдают правил остановки и стоянки. Люди не понимают этот раздел правил. Там столько условий должны сойтись, трудно изучить. Их нужно не только вызубрить, но и понять как все работает.

Назовите самое нелепое нарушение?

Глупое нарушения - непристегнутый ремень. Никто не воспринимает его как меру безопасности. Машина "кричит", есть знаки и предупреждения, что не сработает подушка безопасности без пристегнутого ремня. Человек вылетит в руль, а не в подушку. Водители покупают заглушки, чтобы не пищала система контроля, или пристегивают за спиной. В своей машине я всегда заставляю пристегивать ремни. Если попадем в ДТП - пассажиры меня собой "убьют". Не хотите пристегивать - на выход. Даже на задних сиденьях важно это делать. Например, сидит ребенок с непристегнутым ремнем. Когда происходит авария, он начинает летать по салону и травмирует собой всех пассажиров. Недавно была такая ситуация. Чиновник ехал с семьей, машина не сильно пострадала. Но погибли все, кроме ребенка. Это живая молотилка.

Автор: pixabay.com Безответственность водителей часто является причиной ДТП на дорогах.

Как много ДТП с летальным исходом?

С 70 тысяч была тысяча смертельных случаев. Это около 3%. Еще 10 тысяч участников ДТП попали в больницу с тяжелыми травмами.

Можно ли снизить смертность на дорогах и уменьшить количество аварий?

Повлиять на это можно, если воспитывать в обществе культуру безопасного вождения. Это ряд мероприятий, в которых должны участвовать все. Поэтому мы запускаем новые проекты. Например, для бизнеса с автопарками. У компании есть 500 авто, ими управляют около тысячи водителей. Это живые люди, которых можно собрать и проанализировать месяц их работы. Иванов нарушил 50 раз, за это его штрафуют или отправляют на мастер-классы. Также можно проводить регулярные тесты на знание правил дорожного движения. Или не давать ему возможность использовать транспортное средство в выходные дни. Если ежемесячно по подобному принципу работать хотя бы с одним миллионом водителей, из зарегистрированных семи, то 10% на дорогах начнут ездить по правилам. Например, едем мы из Одессы в Киев со скоростью 130 км/ч. И тут впереди машины резко начинают замедляться. Что происходит? Камера, которая уже на этом месте трассы сформировала культуру уменьшения скорости. Так же будет с корпоративными машинами. Срабатывает стадный инстинкт.

Как бороться с водителями, которые покупают права и без опыта и знаний выезжают на дорогу?

Этот вопрос борьбы с коррупцией. У нас пытаются противодействовать таким случаям. Оцифровывают услуги и способы взаимодействия с государством. Должна быть автоматизированная система, которая лишит возможности получать права за взятку. Невозможно все изменить быстро. Однако всегда будут те, для кого цена вопроса не будет иметь значения. Поэтому просто повысить сумму штрафа недостаточно.

Как часто несовершеннолетние садятся за руль?

Большое количество штрафов за управление транспортным средством без водительских прав - преимущественно касается несовершеннолетних. Часто, ребята без ведома взрослых берут родительскую машину, чтобы девушек покатать. Или безответственные родители сажают за руль детей.

В каких городах Украины нарушают чаще?

Доминирует Киев, ведь численность населения больше. Плохо водят в Одессе и Днепре. На нашем сайте есть соответствующий рейтинг. В селах статистика не репрезентативная. Там еще действует практика "договориться" с полицейским. И много штрафов не доходят до реестров.

Адекватны ли штрафы в Украине? Например, за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Очень маленькие суммы. За рубежом штрафы считаются страшным наказанием, ведь платить надо много. Такие расценки для того, чтобы было больно нарушать. Конечно, в Украине можно бесконечно поднимать штрафы, народ будет выходить на улицы, ссориться, блокировать дороги. Но я этого не понимаю. Вы купили дорогую машину, учились водить, получили права и согласились с правилами. Какая разница, какой будет штраф, если ты не будешь нарушать. Человек должен отдать долг государству за то, что допустил рискованную ситуацию. По перегрузке штрафы справедливы - 30-80 тысяч. Хорошая сумма, чтобы больше не халтурили.

Автор: pixabay.com Количество смертельных случаев на дорогах в Украине составляет около 3%.

Есть ли у вас новаторские решения для улучшения ситуации на дорогах? Возможно, из европейского опыта что-то можно взять?

В 2017 году мы выиграли конкурс Open Data Challenge с идеей о безопасном вождении. Это пилотный проект, который уже функционирует, но постоянно дорабатываем его. Идея заключается в том, чтобы не наказывать водителей, а поощрять. К примеру, водитель покупает у нас страховку. Если имеет хороший рейтинг, возвращаем часть взноса. Плюс - добавляем сверху за то, что год, например, не получал штрафов. Многие компании поддерживают такую инициативу. Сервисы лояльности предлагали баллы накидывать, кто бензин бесплатно давать. Возможно, отсутствие поощрения является причиной халатности. Также было мнение о том, чтобы совместно с полицией разработать новый продукт. Существуют браслеты, которые надевают преступникам во время условного срока. Почему бы не сделать такие устройства для водителей? Будет выбор - заплатить штраф или установить датчик в машину на 21 день. Если человек нарушает правила дорожного движения - штраф, лишение прав, если нет - прощаем. Даем возможность исправиться. Тем более, что в Украине есть прототипы таких датчиков. Их используют страховые компании. Установить можно под рулем авто.

Есть ли проблемы с регулированием других участников дорожного движения - гужевые повозки, велосипеды?

Гужевые повозки должны иметь номерной знак. Регистрируют их, как обычный транспорт. Кроме этого, на коляске должны быть фары и светло-отбивные элементы, чтобы ночью можно было ездить. Все участники дорожного движения должны отвечать за свои действия, в частности пешеходы. Даже велосипеды должны ездить только на специальных дорожках. По сельской дороге могут кататься навстречу движения на обочине. А на проезжую часть выезжать - запрещено. Бич современности - самокаты. Люди на гиробордах, моноколесах летают по дорогам вместе с автомобилями. Сейчас ищем народного депутата, который бы помог сформировать законопроект по регулированию поведения на дорогах водителей такого транспорта, в частности самокатов. Пока в Украине не решили этот вопрос. Внутри компаний только проводят образовательные мероприятия и распространяют информацию в массы. Прежде всего, необходимо вводить ограничения скорости и возрастные границы. Кроме этого, человек должен пойти и сдать экзамен на знание правил дорожного движения и получить удостоверение. Уже есть несколько смертельных случаев.

"Штрафы UA" - платежно-информационный сервис для водителей Украины, который помогает контролировать процесс проверки и уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. С помощью сервиса в 2020 году заплатили штрафов на сумму более 100 млн грн. Недавно активисты запустили новый сервис "Штрафы UA для бизнеса". Украинские и международные компании смогут централизованно отслеживать штрафы онлайн и контролировать уровень вождения своих сотрудников.