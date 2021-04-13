"Ребенка выдавили синим" - мать просит помощи на реабилитацию дочери

Автор: Фото предоставлено Татьяной Маслий 5-летняя Виктория Четвертак из Запорожья имеет эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. На очередной курс реабилитации нужно 50 тыс.грн.

5-летней Виктории Четвертак из Запорожья нужна постоянная реабилитация. Девочка имеет эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. На очередной курс реабилитации нужно 50 тыс. грн.

"Вика болеет с рождения. Хотя во время беременности никаких патологий не было. Роды начались раньше времени. У меня узковатый таз, и надо было делать кесарево сечение. Но роды принимали естественным путем. Ребенка выдавили синим. Это стало следствием всех диагнозов. До 3 лет мы "жили" в больницах. Врачи говорили: "Ребенок безнадежный". Но мы не сдаемся. Реабилитацию проходим в киевском центре "Бобат". Занимаемся дома. И у нас замечательные результаты. Вика стала увереннее держать спину, больше работают руки. А если работать упорнее, то сможет и стоять. Следующий курс будет в августе. Но средств нет. Я после операции, мама в больнице, у нас нет родственников. Мы остались без жилья, машины и любых сбережений. Приходится обращаться за помощью к неравнодушным людям", - рассказала Gazeta.ua мать Татьяна Маслий.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4731 2196 1454 2086 или Монобанка: 5375 4141 1224 5211 - Маслий Татьяна Степановна.

Фото предоставлено Татьяной Маслий