Реанимации Ивано-Франковска на 100% заняты Covid-больными

Больницы имеют значительные проблемы с поставками кислорода. Фото: pixabay.com

В Ивано-Франковске реанимационные койки на 100% заполнены Covid-больными.

Больницы имеют значительные проблемы с поставками кислорода, сообщил заместитель мэра Ивано-Франковска Александр Левицкий во время оперативного совещания 9 ноября.

"Мы получаем шквал жалоб и претензий от родственников пациентов. Мы, как и врачи, вынуждены задавать себе вопрос: "как можно освободить койку в реанимации?" - сказал он.

В течение последних 10 дней в стационарах Центральной городской клинической больницы и городской клинической больницы № 1 умерли 37 человек.

"Это очень большая цифра. Умирают преимущественно люди после 50 лет, все невакцинированные. Примерно 75% пациентов - кислородозависимые. В последнее время у нас резко снизилось кислородообеспечение, многих пациентов перевели на концентраторы", - отметила начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

Она подчеркнула, что сейчас в двух больницах города находится 391 больной Covid-19. В прошлом году их в это же время было 340-360.

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Украина обогнала США по суточной смертности. За прошлые сутки зафиксировали 18 988 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли от осложнений 833 больных Covid-19. Среди инфицированных - 1183 детей и 426 медработников. 833 - максимальная суточная смертность от 5 ноября. Тогда фиксировали 793 летальных исхода.