Разжигание национальной вражды - Нацсовет проверит NewsOne

Ведущая программы никак не отреагировала на высказывания гостя. Фото: скриншот с видео

Национальный совет по телерадиовещанию проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne.

Проверка пройдет в период с 8 по 19 февраля. Ее назначили из-за признаков разжигания национальной вражды, сообщили в пресс-службе Нацсовета.

Отмечается, что во время трансляции передачи "Эпицентр украинской политики" телеведущий Вячеслав Пиховшек, который был гостем программы, высказался о "необходимости защиты русскоязычного населения Украины".

"Высказывания Пиховшека имеют признаки непосредственных и опосредованных призывов к ненависти и нетерпимости, разжиганию межнациональной розни", - пишут в сообщении.

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Редакторы и ведущая шоу никак не отреагировали на его слова и не прекратили правонарушения.

"Не было высказано своей оценки или альтернативной позиции по данному вопросу, представителями телеканала. Не было высказано беспокойство или извинения от официальных представителей СМИ, что может оказывать влияние языковой вражды на аудиторию", - отметили в Нацсовете.

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