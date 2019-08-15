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суббота, 17 августа 2019 20:20

Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам

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Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Виктор Бобыренко: если ослабить железную хватку авторитаризма, в России начнется парад суверенитетов. Фото: Gazeta.ua

Каждую субботу проходят протесты за свободные выборы в столице и Санкт-Петербурге. Большие города - центры свободомыслия в России.

Говорит в интервью журналу "Країна" политолог Виктор Бобыренко.

"Остальные соглашаются на социальный договор "колбаса в обмен на демократию". РФ живет за эти деньги от газа и нефти, но они не вечны. Россия ослабнет, потому что не развивается. Вся их военная мощь - понты для внутреннего потребления.
Рано или поздно Путин умрет или его отстранят. Тиран начнет стареть, делать непостижимые шаги. Как только действия Путина начнут угрожать детям и внукам его окружения, они объединятся и свергнут его", - считает эксперт.

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По его мнению, ближайшие годы в России - это консервация режима.

"Но если ослабить железную хватку авторитаризма в России начнется парад суверенитетов. Зачем Якутии оставаться в составе полумертвой империи, если у нее1,5 миллиона населения и огромные залежи алмазов. Однако хаос в РФ грозит всему миру. Развал ядерной страны - это ужас Киева, Вашингтона и Брюсселя. Нужно ждать беженцев, готовиться к гуманитарным проблемам", - добавляет Виктор Бобыренко.

Полное интервью с Виктором Бобыренко читайте в журнале "Країна" от 15 августа.

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Дата
17
августа

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