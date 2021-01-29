Разрешили быструю регистрацию вакцин

Разрешили использование вакцин. Фото: Reuters

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О лекарственных средствах", который упрощает регистрацию и использование вакцин от Covid-19 в Украине.

Изменения в закон позволят правительству регистрировать вакцины, если уже есть данные об успешных доклинических испытаниях и разрешение на экстренное использования от компетентных органов США, Канады, Китая, Великобритании, Японии, Австралии, Израиля, ЕС, Индии, Мексики и Бразилии, говорится в проектах .

Правительство сможет регистрировать вакцины, которые уже утверждены в этих странах, на определенный период для экстренного использования. Также заявитель на регистрацию вакцины должен согласовать с властями период, за который должны завершить клинические исследования. Препарат отпускать по рецепту и под наблюдением врачей.

Его поддержали 318 депутатов.

Комитет при следующих чтениях рекомендует оставить в перечне следующие страны: США, Великобританию, Швейцарию, Японию, Австралию, Канаду, Китай, Индию и ЕС.

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Напомним, многие украинские медики могут отказаться от прививок против коронавируса, хоть получат их первыми и бесплатно.