Разрешили быструю регистрацию вакцин

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О лекарственных средствах", который упрощает регистрацию и использование вакцин от Covid-19 в Украине.
Изменения в закон позволят правительству регистрировать вакцины, если уже есть данные об успешных доклинических испытаниях и разрешение на экстренное использования от компетентных органов США, Канады, Китая, Великобритании, Японии, Австралии, Израиля, ЕС, Индии, Мексики и Бразилии, говорится в проектах .
Правительство сможет регистрировать вакцины, которые уже утверждены в этих странах, на определенный период для экстренного использования. Также заявитель на регистрацию вакцины должен согласовать с властями период, за который должны завершить клинические исследования. Препарат отпускать по рецепту и под наблюдением врачей.
Его поддержали 318 депутатов.
Комитет при следующих чтениях рекомендует оставить в перечне следующие страны: США, Великобританию, Швейцарию, Японию, Австралию, Канаду, Китай, Индию и ЕС.
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Напомним, многие украинские медики могут отказаться от прививок против коронавируса, хоть получат их первыми и бесплатно.
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