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вторник, 05 января 2021 02:10

Разработан тест, который будет выявлять коронавирус за 10 секунд

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Разработан тест, который будет выявлять коронавирус за 10 секунд
Изобрели быстрый тест на коронавирус. Фото: Reuters

Турецкие ученые заявили о разработке нового экспресс-теста на коронавирус, который позволяет получить результат за 10 секунд.

Новая диагностическая система может обнаружить вирус с помощью мазка, взятого изо рта, говорится в сообщении Билкентского университета.

После взятия пробы у пациента ее смешивают со специальным раствором, капают на чип выявления патогенов, и, если в окружающей среде присутствует патоген, система меняет цвет.

Это оптическая система диагностики и идентификации, получившая название "Диагновир", меняет цвет свечения в присутствии вируса, тем самым проявляя вирусы с высокой точностью. В этой системе патогены проявляются в течение 10 секунд за счет получения флуоресцентного сигнала.

В отличие от обычно используемых тестов ПЦР, система основана не на репликации образца, а на выявлении наличия или отсутствия вируса с помощью оптических методов. В системе используются оптические и электронные модули, обеспечивающие более точное обнаружение вирусов, так и высокую селективность обнаружения. Система показала 99% -ный успех в выявлении вирусов в проведенных доклинических исследованиях.

"Мы верим, что система будет широко использоваться в нашей стране и в мире как быстрый и надежный метод выявления вирусов. Необходимые инвестиции в инфраструктуру для массового производства этой биосенсорной системы уже начата. Фаза массового производства планируется начать примерно в течение 2 месяцев", - заявили турецкие ученые.

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Напомним. Великобритания ввела национальный локдаун из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса.

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