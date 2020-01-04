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суббота, 04 января 2020 17:42

Разоблачили сотрудников СБУ и Нацполиции, которые шпионили для иностранных дипмиссий

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Разоблачили сотрудников СБУ и Нацполиции, которые шпионили для иностранных дипмиссий
Шпионы продавали информацию представителям иностранных дипмиссий. Фото: СБУ

СБУ разоблачила организованную группировку так называемых "международных детективов", которые сбывали информацию представителям иностранных дипломатических миссий.

В состав группировки входили бывшие и действующие сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

"Они специализировались на сбыте информации, полученной при проведении незаконных мер, в том числе представителям иностранных дипломатических миссий", - говорится в сообщении.

Кроме того, главным облуправления СБУ зарегистрировано уголовное производство по факту формирования спецслужбами РФ агентурной сети на ряде предприятий ОПК, основной задачей которой является ослабление обороноспособности Украины.

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"При попытке сбыта партии товаров военного назначения (комплектующих к истребителю Су-25) разоблачен житель города Узин. Во время обысков в арендованном злоумышленником помещении изъято запасные части к военной технике на более 1 млн долларов США, похищенных из воинских частей", - рассказали в СБУ.

В течение многих лет 15 шпионов из России использовали французские Альпы в качестве базы для операций по всей Европе. Агенты базировались на востоке Франции, принадлежали к элитному подразделению российской военной разведывательной службы ГРУ.

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