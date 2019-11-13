Разоблачили преступников, которые незаконно переправляли людей через границу

В Киеве задержали преступную группу, которая переправляла людей через государственную границу. Фото: kyiv.gp

В Киеве правоохранители ликвидировали преступную группу, которая организовала незаконную переправку украинцев и иностранных граждан через государственную границу Украины.

"Организатором преступной группы оказалась местная жительница, которая сняла офисное помещение в Киеве для реализации схемы с незаконной переправки граждан через границу, а также руководила и контролировала финансовые операции. Всего в состав группы входило четыре человека, в том числе работники туристических агентств", - сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Злоумышленники изготавливали поддельные справки с места работы, справки о заработной плате и движении денежных средств на банковских счетах, которые являются основанием для получения виз для въезда на территорию Украины и выезда за ее пределы, а также подыскивали клиентов с целью дальнейшей незаконной их переправки через границу.

Во время обысков правоохранители изъяли печати обществ и клише подписей, бланки свидетельств и дипломов о получении образования, оригиналы, копии и чистые бланки документов, удостоверяющих личность, в том числе с признаками подделки, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, денежные средства, предметы похожие на огнестрельное оружие и боеприпасы, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

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Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Организатора преступной деятельности задержали, в отношении других участников группы проводятся следственные действия.

На Закарпатье пограничники помешали группе из 12 мигрантов попасть в Венгрию. Нарушителей перехватили в 300 м от границы.