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среда, 30 октября 2019 08:54

Разговор Зеленского с Трампом: сотрудник Белого дома указал на пробелы в стенограмме

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Разговор Зеленского с Трампом: сотрудник Белого дома указал на пробелы в стенограмме
В стенограмме разговора двух президентов пропустили важные фразы. Фото: mgclf.112.ua

В стенограмме разговора Трампа с Зеленским, которая состоялась в июле, пропустили ключевые слова и выражения.

Такие показания дал во вторник трем комитетам нижней палаты Конгресса США сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) администрации президента США и главный эксперт Белого дома по вопросам Украины Александр Виндман, сообщила газета The New York Times.

Виндман 11 часов в закрытом режиме отвечал на вопросы членов комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей. Сотрудник СНБ и кадровый военный рассказал, что скрывают значки в стенограмме, призваны обозначать фразы лидеров двух стран, которие не договорили.

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Виндман помнит, что из стенограммы исчезло упоминание Зеленского о названии газовой компании Burisma, во время правления которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. Также пропустили неоднократные упоминания Трампом записи выступления, в котором Джозеф Байден рекомендовал освободить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.

Сотрудник СНБ показал, что ему было поручено внести уточнения в печатную копию аудиозаписи разговора лидеров двух стран и он передал выполненную работу своему непосредственному начальнику. В стенограмме, которую впоследствии опубликовал Белый дом, часть поправок сохранили, а часть не учли.

Американская сторона воспроизводила разговор Трампа и Зеленского по записям стенографистов, сделанным на слух, и по программному обеспечению, предназначенному для распознавания голоса индивида. Эта программа зачастую не фиксирует имена и технические термины.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидал, что Белый дом опубликует только часть их разговора с Дональдом Трампом. Зеленский отметил, что не выступает против публикации, впрочем "просто думал, что они опубликуют свою часть", то есть слова Трампа. Содержание звонков президентов, по его мнению, не должны публиковать, поскольку "есть геополитика, есть планы".

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Дата
30
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