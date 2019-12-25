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среда, 25 декабря 2019 17:36

Расстрел Небесной сотни: суд отпустил из-под домашнего ареста подозреваемого

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Расстрел Небесной сотни: суд отпустил из-под домашнего ареста подозреваемого
Снайпера спецподразделения "Омега" Дмитрия Хмеля освободили из-под домашнего ареста. Фото: krapka.klub

Бывшего снайпера спецподразделения "Омега" Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве активиста Александра Храпаченка во время Революции Достоинства, отпустили из-под домашнего ареста.

Соответствующее решение об изменении меры пресечения принял Печерский районный суд города Киева, об этом говорится в материалах суда.

"Изменить примененную к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного обязательства", - сказано в сообщении.

При этом подозреваемый обязан прибывать к следователю, прокурору и суду с установленной периодичностью, не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда и не общаться с 13 свидетелями и пострадавшим. Хмель также должен сдать на хранение в Генеральную прокуратуру паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины, кроме внутреннего паспорта гражданина.

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Срок действия постановления следственного судьи и выполнения обязанностей определили до 28 января 2020 года, обжалованию не подлежит.

Как отмечается, об изменении меры пресечения прокурор ходатайствовал из-за особенностей Уголовного процессуального кодекса Украины, который не позволяет держать под домашним арестом более 6 месяцев на стадии досудебного расследования.

Александр Храпаченко - активист евромайдана, театральный режиссер-любитель. Был убит выстрелом снайпера на улице Институтской в ​​Киеве во время событий 20 февраля 2014. Герой Небесной Сотни, герой Украины.

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