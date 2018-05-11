Рассмотрение автокефалии украинской церкви отложили

Автокефалию рассмотрят в июне. Фото: "новостной"

Перенесли синод Константинопольского патриархата, на котором рассмотрят вопрос предоставления автокефалии православной церкви в Украине.

"Дата проведения синода перенесена на июнь. Это, наверное, связано с тем, что Патриарх не очень хорошо себя чувствует, а, возможно, со сложностями, которые возникли в процессе, как он сказал, консультирование с различными православными церквями", - в эфире "5 канала" сообщила религиовед Людмила Филипович.

Внутри церкви не все поддерживают решение об автокефалии УПЦ.

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"Мы понимаем прекрасно, что есть те, которые никогда не поддержат автокефалию Украинской Православной Церкви. Они себя заявили, не приехав на Собор в 2016 году на Крит. Поэтому есть определенное противостояние внутри этой Вселенской Православной Церкви между различными группами интересов", - добавила она .

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. При рассмотрении этого вопроса бывшие "регионалы" впервые после революции достоинства заблокировали трибуну.