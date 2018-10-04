Расскажут, как можно изменить свой жизненный сценарий

26 октября начнется мероприятие "Философия" Любимые грабли "" Фото: facebook.com/events/712483759096342

26 октября начнется мероприятие "Философия "Любимые грабли".

Событие нового формата соединяет сферы творчества, психологии и бизнеса для того, чтобы наглядно показать, что такое внутренние запреты и существует возможность от них избавиться. Программа выставки рассчитана на 3 дня.

Гости смогут увидеть свои грабли, то есть запреты. Узнать о том, как дать себе разрешение перестать на них наступать. Услышать истории женщин, которым удалось изменить свое мышление. Посетить рок-концерт с участием групп Parallels Never Touch и AGHIAZMA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы живут лучше, чем подает статистика - посол Канады

"Жизненный сценарий реально изменить, если осознать, какие из полученных в детстве и принятых к исполнению моделей поведения работают, а какие не соответствует реальности. Изменив свою стратегию, можно навсегда оставить "любимые грабли" в стороне. Изменить свой жизненный сценарий, реализующийся во всех сферах жизни.

Рассказать в доступной форме о том, что такое жизненный сценарий, из каких элементов он состоит, как можно изменить неэффективные шаблоны и стратегии - в этом заключается главная цель мероприятия", - говорит организатор проекта, психолог Мария Фабричева.

Мероприятие будет проходить с 26 по 28 октября в киевском арт-клубе "Теплый Ламповый". Билеты можно приобрести по ссылке. 30% финансовых сборов передаются в Киевский городской центр работы с женщинами, попавших в сложные жизненные ситуации.

Украинцы живут с ощущением скрытой угрозы, которая может неожиданно испортить им жизнь. Об этом Gazeta.ua рассказала психотерапевт Мария Фабричева.