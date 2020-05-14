"Расскажи мне": запустили сервис психологической помощи

В Украине запустили сервис бесплатной психологической помощи. Фото: unsplash.com

В Украине запустили онлайн-платформу c бесплатными консультациями "Расскажи мне" для психологической помощи населению.

Консультативную помощь украинцам будут предоставлять только квалифицированные специалисты, сообщили на Facebook-странице Института когнитивного моделирования.

Создали платформу в Институте когнитивного моделирования при поддержке Министерства здравоохранения Украины совместно с Красным Крестом Украины.

"Расскажи мне" - это большой мультиканальный проект психологической помощи украинцам во время пандемии, карантина и экономического кризиса. Цель проекта: помогать всем, кто нуждается в эмоциональной поддержке, консультации, помощи в связи с распространением Covid-19.

"Мы понимаем, как трудно приспособиться к новым условиям существования и что изоляция дает толчок к негативному восприятию реальности, поэтому, чтобы предупредить психоэмоциональный кризис среди украинцев, решили создать мультифункциональную платформу "Расскажи мне" и оказать помощь всем, кто в этом нуждается", - рассказал основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

Проект объединяет ресурсы Министерства здравоохранения и Института когнитивного моделирования, а также широкий пул волонтеров, врачей и психологов. Команда платформы работает по методу когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), которая является одной из самых распространенных форм психотерапевтической помощи людям с различными психологическими проблемами.

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"Когда у вас болит зуб, вы обращаетесь к врачу, а когда вы чувствуете себя подавленными, чувствуете депрессию, не знаете, что делать и как жить дальше, то вы в лучшем случае обращаетесь к подруге, хотя на самом деле для этого существуют квалифицированные специалисты. Задача этой платформы - создать диалог человека прежде всего с собой, но через специалиста, который стабилизирует эмоциональное состояние, предоставит психологическую поддержку и поможет решить личностные проблемы", - подчеркнула СЕО Института когнитивного моделирования Светлана Павелецкая.

Чтобы получить психологическую поддержку, необходимо перейти на сайт tellme.com.ua и нажать на кнопку "Обратиться за поддержкой". Потом заполнить анкету с контактными данными, кратко описать свой запрос и выбрать комфортную дату сеанса.

Кроме этого, на сайте есть обратная связь для тех, кто хочет приобщиться к команде экспертов.

В Украине заработала бесплатная горячая линия профессиональной поддержки "Стоп, паника". Специалисты с многолетним опытом работы в сфере психического здоровья готовы поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса: имеет подтвержденный дианоз Covid-19, проблемы с родственниками, потерял работу или бизнес.