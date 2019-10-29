Рассказали, спасет ли земельная реформа села от упадка

В селах возле городов люди всегда живут богаче. Имеют рынок сбыта своей продукции. Фото: Тарас Подолян

В мире растет производительность труда на селе. Внедряются новые технологии. Количество сотрудников для ведения сельскохозяйственной деятельности сокращается. Это значительно более глубокая проблема.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Борис Кушнирук.

"Скажем, зачем укрупнять районы в пределах территориальной реформы? В деревнях у городов люди всегда живут богаче. Имеют рынок сбыта своей продукции. Чем дальше село от мегаполиса, тем оно беднее. Такая ситуация во всем мире. Поэтому укрупнение должно создать новые места притяжения, кроме областного центра. Тогда будет развиваться и окружающая сельская территория. Это будет аргументом оставаться в деревне. Сейчас жизнь области концентрируется вокруг центра", - объясняет эксперт.

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По его словам, в селах люди больше рожают детей.

"Поскольку в городах трудно найти ответ на вопрос: где их разместить и как обеспечить? Сельские дома большие по площади, достроить детскую - не проблема. Иран имеет худшую демографию из мусульманских стран. 80 процентов населения там живет в городах", - добавляет экономист.

Полное интервью с Борисом Кушнируком читайте в журнале "Країна" от 24 октября.