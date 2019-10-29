Рассказали, спасет ли земельная реформа села от упадка

 
Ексклюзивы
1/5
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 144
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
10 Просмотров: 12474
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1854
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7398
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1305
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7173
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41310
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1197
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3510
Фото
Все фото
5
6
4
7
6
&quot;Сепар в сметане&quot; - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
"Сепар в сметане" - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
В Киеве зацвели сакуры
В Киеве зацвели сакуры
&quot;Опять проживаешь те чувства, которые переполняли на Майдане&quot; - Порошенко посетил рок-мюзикл Got to Be Free
"Опять проживаешь те чувства, которые переполняли на Майдане" - Порошенко посетил рок-мюзикл Got to Be Free
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
Видео
Все видео
Семья создает мультфильм собственноручно
Семья создает мультфильм собственноручно
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн
Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1305
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5994
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7722
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1926
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 702
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 17:45

Рассказали, спасет ли земельная реформа села от упадка

  Комментировать
Рассказали, спасет ли земельная реформа села от упадка
В селах возле городов люди всегда живут богаче. Имеют рынок сбыта своей продукции. Фото: Тарас Подолян

В мире растет производительность труда на селе. Внедряются новые технологии. Количество сотрудников для ведения сельскохозяйственной деятельности сокращается. Это значительно более глубокая проблема.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Борис Кушнирук.

"Скажем, зачем укрупнять районы в пределах территориальной реформы? В деревнях у городов люди всегда живут богаче. Имеют рынок сбыта своей продукции. Чем дальше село от мегаполиса, тем оно беднее. Такая ситуация во всем мире. Поэтому укрупнение должно создать новые места притяжения, кроме областного центра. Тогда будет развиваться и окружающая сельская территория. Это будет аргументом оставаться в деревне. Сейчас жизнь области концентрируется вокруг центра", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, как земельная реформа поможет привлечь инвестиции

По его словам, в селах люди больше рожают детей.

"Поскольку в городах трудно найти ответ на вопрос: где их разместить и как обеспечить? Сельские дома большие по площади, достроить детскую - не проблема. Иран имеет худшую демографию из мусульманских стран. 80 процентов населения там живет в городах", - добавляет экономист.

Полное интервью с Борисом Кушнируком читайте в журнале "Країна" от 24 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, спасет ли земельная реформа села от упадка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Расстреляли организатора отрядов добровольцев

Стрельцам дали снятые с вооружения винтовки

Самое читаемое
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 22365
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 21674
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 17694
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 16083
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 15517
Общество
Командующий ООС уточнил информацию об участке разведения
Командующий ООС уточнил информацию об участке разведения Просмотров: 9
Джонсон не убедит парламент Великобритании поддержать соглашение о Brexit
Джонсон не убедит парламент Великобритании поддержать соглашение о Brexit
 Просмотров: 90
"Украина на пороге страшной эпидемии" - Зеленского просят собрать СНБО
"Украина на пороге страшной эпидемии" - Зеленского просят собрать СНБО 1 Просмотров: 900
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
 Просмотров: 144
Укрзализныця подписала меморандум о продаже своих акций
Укрзализныця подписала меморандум о продаже своих акций Просмотров: 63
Больше всего комментируют
8
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
6
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
Голосов: 46658
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua