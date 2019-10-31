Рассказали, при каких условиях Зеленский может освободить Богдана

Есть предположение, что Зеленский будет вынужден освободить Богдана. Кроме гражданского общества, работает давление Запада. Фото: Тарас Подолян

Председатель Офиса президента Андрей Богдан сейчас, возможно, влиятельнее самого Зеленского.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бизнесмен и публицист Карл Волох.

"Пытается руководить из-за кулис. Отображает интересы Коломойского ведет свою игру - не понятно. Есть предположение, что Зеленский будет вынужден освободить Богдана. Кроме гражданского общества, работает давление Запада. Там Игоря Валерьевича воспринимают как тотальное зло, а Богдана - как нечто приближенное", - считает эксперт.

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Сейчас есть группа влиятельных людей, которые управляют всеми процессами в государстве, говорит Карл Волох.

"Богдан, Коломойский, Борис и Сергей Шефиры (были продюсерами "Студии Квартал 95". Сейчас Сергей Шефир - первый помощник президента. - Gazeta.ua). Говорят, Иван Баканов - также (председатель Службы безопасности Украины, бывший руководитель ОАО "Студия Квартал 95" . - Gazeta.ua)", - добавляет публицист.

Полное интервью с Карлом Волохом читайте в журнале "Країна" от 31 октября.