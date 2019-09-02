Рассказали, почему может развалить монобольшинство "Слуги народа"

Константин Батозский: Если депутаты поймут, что руководство заинтересовано не в изменениях, а в собственном обогащении, могут начаться внутренние ссоры. Фото: Тарас Подолян

Монобольшинство "Слуги народа" не вечно. Предыдущая коалиция посыпалась после коррупционных скандалов.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Константин Батозский.

"Если депутаты поймут, что руководство заинтересовано не в изменениях, а в собственном обогащении, могут начаться внутренние ссоры. В партию зашло много людей, которые хотят менять страну к лучшему. Давид Арахамия (волонтер, секретарь Национального инвестиционного совета, возглавил фракцию партии "Слуга народа". - Gazeta.ua), Алексей Гончарук (председатель независимого экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования, 29 августа назначенный премьер-министром. - Gazeta.ua), и многие другие. На этом основывается мой взвешенный оптимизм", - объясняет эксперт.

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В то же время очень странно, что эти люди голосовали за сохранение в должности Арсена Авакова, говорит Константин Батозский.

"Во время его каденции началась и вдруг остановилась реформа полиции. В результате - много нераскрытых дел и массовое отсутствие доверия граждан к правоохранительной системе. Как эти позиции - стремление реформ и одновременная поддержка антиреформы - одновременно существуют во фракции "Слуга народа" я не понимаю", - добавляет политолог.

Полное интервью с Константином Батозским читайте в журнале "Країна" от 5 июня.