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вторник, 10 сентября 2019 18:05

Рассказали, почему Кремль вернул Сенцова

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Рассказали, почему Кремль вернул Сенцова
Владимир Фесенко: для россиян сохранение тлеющей войны в Донбассе выгодно. Фото: Gazeta.ua

Ранее Владимир Путин имел крайне плохие отношения с бывшим украинским президентом Петром Порошенко. Именно поэтому не было обмена пленными.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Владимир Фесенко.

"Путин не хотел делать Порошенко никаких подарков перед или во время выборов. К Зеленскому он присматривался, были сложные трехмесячные переговоры. В конце удалось выйти на паритетную форму обмена. Причем украинской стороне пришлось пойти на серьезные уступки для этого. Но и россиянам тоже. Сенцова в частности отдали только в обмен на Вышинского и Цемаха. Также важный фактор, который сделал обмен реальным - это помощь западных партнеров. Европа в последнее время готова смягчать свою политику в отношении РФ, но требует в ответ встречных шагов", - считает эксперт.

Передача Владимира Цемаха россиянам вызвала неоднозначную реакцию, вспоминает он.

"Но в отношении него проводили официальные консультации с Нидерландами и другими западными странами. Следственные органы Голландии допросили Цемаха, его показания задокументированы. Но его считают ключевым, критически важным свидетелем. Вокруг этой темы слишком много истерии. Не стоит думать, что из-за этого ухудшатся наши отношения с ЕС или отменят санкции. Официальные представители Евросоюза или лидеры западных стран не выразили своего протеста против обмена Цемаха. Это - уступка со стороны Киева. Но, вернув Сенцова, Москва тоже пошла нам на встречу. В изначальном список на обмен были только захваченные в Керченском проливе моряки", - объясняет Владимир Фесенко.

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По его словам, после президентских выборов переговоры по Донбассу активизировались.

"Сейчас речь не идет об особом статусе ОРДЛО. Зеленский неоднократно выступал против этого. Говорят про постепенные шаги по демилитаризации линии соприкосновения. Сначала - разведение войск, разминирования и построение моста в Станице Луганской. Так же хотят демилитаризовать всю линию столкновения, что должно привести к полному прекращению боевых действий. Однако мы не знаем, пойдет ли на это Кремль. Ведь для россиян сохранение тлеющей войны в Донбассе выгодно. Так они блокируют наше продвижения в НАТО и ЕС", - добавляет политолог.

7 сентября состоялся обмен задержанными гражданами между Украиной и РФ в формате "35 на 35".

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