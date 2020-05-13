Рассказали о состоянии здоровья командующего Нацгвардии, который болел коронавирусом

командующий Нацгвардии излечился от коронавируса. Фото: ngu.gov.ua

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан выздоровел от коронавируса и приступил к исполнению своих обязанностей.

По сообщению пресс-службы Нацгвардии, контрольные и повторные тесты показали отрицательные результаты.

Николай Балан поблагодарил медицинских работников за их профессионализм, ежедневный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции и лечение граждан.

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Коронавирус у Балана подтвердился 17 апреля. Болезнь проходила в легкой форме. Был установлен круг лиц, контактировавших с ним в течение инкубационного периода, они также прошли тестирование на Covid-19.

По состоянию на 9:00 13 мая в Нацгвардии Украины зафиксировано 28 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, на лечении находятся 19 военнослужащих, выздоровели 9, на самоизоляции - 147. Летальных случаев нет.