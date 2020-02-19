Рассказали о мерах безопасности на самолете, который доставит украинцев из Уханя

Самолет, который прилетит из Уханя, дезинфицируют и очистят. Фото: Укринформ

Для экипажа и всей компанды самолета, который полетит за украинцами в Ухань, применят дополнительные меры безопасности.

"Самолет будет разделен на несколько частей. Это рейсовый самолет, который всегда выполняет все регулярные и чартерные рейсы, то есть комфорт для пассажиров будет обеспечен. Будет предоставляться питание, которое мы берем в "Борисполе" на все участки", - рассказал генеральный директор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

Никаких дополнительных услуг в Ухане не предусмотрено.

По возвращении самолета из Китая в Украину, на нем проведут дезинфекцию. Поэтому судно сможет выполнять рейсы уже через сутки, сообщил заведующий отделом инфекционного контроля Центра общественного здоровья Александр Мацьков.

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Также дополнительно будет проведен еще один этап очистки судна. "Это замена фильтров кондиционирования, проверка систем кондиционирования. Эти действия предусмотрены техническими характеристиками самолета.

Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающий персонал будут обеспечены средствами защиты.

Как сообщалось, в ночь на 19 февраля из "Борисполя" в Китай отправится самолет, чтобы эвакуировать украинцев. В Киев судно вернется утром 20 февраля.