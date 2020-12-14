Рассказали, кто являются главными агентами российского духовного влияния

Александр Саган: Сотни клириков Российской православной церкви в Украине транслируют откровенно антиукраинские идеи. Фото: социальные сети

Есть люди, которые проплачивают суды, нанимают религиозных титушок для запугивания верующих, чтобы те не переходили в ПЦУ.

Об этом в интервью журналу "Краина" говорит религиовед Александр Саган.

"Громады, которые переходят из МП, часто делают это без священников. Ведь тем платят за отказ от перехода. Например, олигарх Вадим Новинский никогда не скрывал своего финансирования РПЦ в Украине. Это не запрещено, однако в такой форме, как это происходит, такая деятельность искажает реальное волеизъявление людей", - объясняет эксперт.



По его словам, политики блокируют любые необходимые и предусмотренные законом меры противодействия антигосударственной деятельности УПЦ МП.

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"Сотни клириков Русской православной церкви в Украине транслируют откровенно антиукраинские идеи. Призывали верующих не идти в армию и уклоняться от призыва 2014 года, когда началась война с Россией. К сожалению, лишь единицы священников-сепаратистов получили судебные приговоры. Большинство из них наказаны условно. Однако такая фактически безнаказанность порождает новые преступления против людей и государственности", - добавляет Александр Саган.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Краина" от 10 декабря.

15 декабря Украина отмечает вторую годовщину Объединительного собора представителей Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и некоторых иерархов и священников Московского патриархата.