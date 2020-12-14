Рассказали, кто являются главными агентами российского духовного влияния

 
Ексклюзивы
1/5
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 531
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Просмотров: 180
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 576
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 279
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 657
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1323
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4509
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4761
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
7
4
6
6
3
&quot;Супер Топ-модель по-украински&quot;: финалистками реалити стали 3 участницы
"Супер Топ-модель по-украински": финалистками реалити стали 3 участницы
Показали, как сияет елка под Офисом президента
Показали, как сияет елка под Офисом президента
Украинка рассказала, как получила помощь на ремонт и мебель в Германии
Украинка рассказала, как получила помощь на ремонт и мебель в Германии
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Видео
Все видео
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Работу АЭС навсегда остановили по приказу президента
Работу АЭС навсегда остановили по приказу президента
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 495
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 927
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 306
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2340
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1098
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
14 декабря 2020
Просмотров: 225
Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
вторник, 15 декабря 2020 15:00

Рассказали, кто являются главными агентами российского духовного влияния

  Комментировать
Рассказали, кто являются главными агентами российского духовного влияния
Александр Саган: Сотни клириков Российской православной церкви в Украине транслируют откровенно антиукраинские идеи. Фото: социальные сети

Есть люди, которые проплачивают суды, нанимают религиозных титушок для запугивания верующих, чтобы те не переходили в ПЦУ.

Об этом в интервью журналу "Краина" говорит религиовед Александр Саган.

"Громады, которые переходят из МП, часто делают это без священников. Ведь тем платят за отказ от перехода. Например, олигарх Вадим Новинский никогда не скрывал своего финансирования РПЦ в Украине. Это не запрещено, однако в такой форме, как это происходит, такая деятельность искажает реальное волеизъявление людей", - объясняет эксперт.

По его словам, политики блокируют любые необходимые и предусмотренные законом меры противодействия антигосударственной деятельности УПЦ МП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Московская митрополия была непризнанна более 140 лет" - эксперт про российские религиозные мифы

"Сотни клириков Русской православной церкви в Украине транслируют откровенно антиукраинские идеи. Призывали верующих не идти в армию и уклоняться от призыва 2014 года, когда началась война с Россией. К сожалению, лишь единицы священников-сепаратистов получили судебные приговоры. Большинство из них наказаны условно. Однако такая фактически безнаказанность порождает новые преступления против людей и государственности", - добавляет Александр Саган.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Краина" от 10 декабря.

15 декабря Украина отмечает вторую годовщину Объединительного собора представителей Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и некоторых иерархов и священников Московского патриархата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, кто являются главными агентами российского духовного влияния». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

Работу АЭС навсегда остановили по приказу президента

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности &quot;голая йога&quot;, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности "голая йога", которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 35624
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 19216
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 9 Просмотров: 14645
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 13707
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
 Просмотров: 10971
Общество
Протест ФОПов: на Майдане пострадали около 40 полицейских
Протест ФОПов: на Майдане пострадали около 40 полицейских Просмотров: 396
Над столицей появится сверхпрочный флаг
Над столицей появится сверхпрочный флаг Просмотров: 819
Туманы и недоброжелательный гололед покроют Украину
Туманы и недоброжелательный гололед покроют Украину Просмотров: 90
В Крыму начали вакцинацию российской вакциной
В Крыму начали вакцинацию российской вакциной Просмотров: 252
"Супер Топ-модель по-украински": финалистками реалити стали 3 участницы
"Супер Топ-модель по-украински": финалистками реалити стали 3 участницы
7
 Просмотров: 4743
Больше всего комментируют
13
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
11
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
9
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
3
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
Голосов: 54403
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть