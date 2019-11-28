Рассказали, кто больше всего влияет на Владимира Зеленского

Александр Кочетков: Зеленский считает, что к позиции Коломойского стоит прислушаться. Фото: Тарас Подолян

На президента Зеленского сейчас влияет группа людей. Каждый - на свою сферу жизни лидера государства.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Александр Кочетков.

"Нет кого-то одного, кто олицетворяет такое влияние. По общеполитических вопросах - это Андрей Богдан. Внешнеполитические курирует Андрей Ермак. Сергей Шефир (первый помощник президента, отвечает за организацию ежедневной работы главы государства, бывший сценарист и продюсер "Студии Квартал-95". - Gazeta.ua) остается близким советником по жизненным вопросам. Иван Баканов (председатель СБУ, бывший руководитель "Студии Квартал-95". - Gazeta.ua) отслеживает, что происходит в окружении Зеленского и кто чем занимается", - считает эксперт.

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По его словам, Коломойский имеет планы на много лет.

"Встречается с президентом, обсуждает определенные проблемы. В частности, встреча в "нормандском формате". Зеленский считает, что к его позиции стоит прислушаться", - добавляет политолог.

Полное интервью с Александром Кочетковым читайте в журнале "Країна" от 28 ноября.