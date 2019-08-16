Рассказали, когда Украина догонит Польшу по уровню экономического развития

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 108
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 621
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1656
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1728
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1152
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6453
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1629
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3186
Фото
Все фото
13
8
5
3
3
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В каждом доме есть сауна - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Финляндии
В каждом доме есть сауна - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Финляндии
Бадоев и Коляденко стали режисерами шествия ко Дню Независимости
Бадоев и Коляденко стали режисерами шествия ко Дню Независимости
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
Банкеты на яхтах и ​​оргии: показали уникальный документ, как жили и развлекались организаторы Голодомора
Банкеты на яхтах и ​​оргии: показали уникальный документ, как жили и развлекались организаторы Голодомора
Видео
Все видео
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Интервью
1/5
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 621
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1656
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6453
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4709
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4284
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
1 Просмотров: 423
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
пятница, 16 августа 2019 13:35

Рассказали, когда Украина догонит Польшу по уровню экономического развития

  Комментировать
Рассказали, когда Украина догонит Польшу по уровню экономического развития
Андрей Новак: По сравнению с прошлыми годами - это лучший результат, но этот рост точно нельзя назвать стремительным. В 2004 году ВВП увеличился на 12 процентов. Именно к такому результату надо стремиться. Фото: Радио Свобода

ВВП Украины во втором квартале этого года увеличилось на 4,6 процента за счет развития сельскохозяйственной отрасли ИТ-сферы, фармацевтики.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономист Андрей Новак.

"Также на второй квартал пришлись две масштабные всеукраинские избирательные кампании. В это время в страну всегда заводятся деньги. Чаще всего используют средства, которые ранее были в оффшорах. Они тоже определенным образом "подкормили" украинскую экономику. Сейчас еще рано говорить, насколько показатель 4,6 процента является постоянным. Второй квартал показывает динамику развития. Сможем ли сохранить и зафиксировать ее покажет конец года. Надо ждать результатов за третий и четвертый кварталы", - считает эксперт.

Украинские граждане не могут напрямую чувствовать рост ВВП в государстве, отмечает он.

"Сумма в кошельках людей зависит от динамики роста цен и доходов. Условно благосостояние украинца улучшится, когда увеличатся его доходы, а цены останутся прежними. Доходы граждан зависят от общей экономической ситуации и именно здесь на них влияет увеличение или уменьшение ВВП. Однако, чтобы изменения ощущались, мало показателя в 4,6 процентов. По сравнению с прошлыми годами - это лучший результат, но этот рост точно нельзя назвать стремительным. В 2004 году рост ВВП был 12 процентов. Именно к такому результату надо стремиться". - говорит Андрей Новак.

При росте на 10-12 процентов, сможем догнать Польшу за 15-20 лет, объясняет он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bloomberg удивил неожиданно быстрый рост украинской экономики

"Это - достаточно реальная перспектива. Нужно привлекать иностранные инвестиции. Для этого миру надо дать сигнал, что мы можем защитить их деньги. Провести быстрые, эффективные реформы, обеспечить верховенство права. Также надо формировать выгодные условия для украинского экспорта. Поставлять миру качественную продукцию, популяризировать ее", - добавляет экономист.

Внутренний валовой продукт Украины увеличился на 4,6% за второй квартал 2019 года. Это - самый высокий показатель, начиная с конца 2016-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, когда Украина догонит Польшу по уровню экономического развития». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы

Польше отдали заселенную украинцами территорию

Войны хочет Россия - украинцев призвали бороться с оккупантом

Казаки разбили королевскую армию на переправе

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 1 Просмотров: 116353
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 26316
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 2 Просмотров: 25212
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 21421
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15285
Общество
"Коломойского начнут подвигать" - рассказали, какой будет первый конфликт президента и олигарха
"Коломойского начнут подвигать" - рассказали, какой будет первый конфликт президента и олигарха
 Просмотров: 207
Появилась петиция с требованием уменьшить зарплату Коболеву в 70 раз
Появилась петиция с требованием уменьшить зарплату Коболеву в 70 раз Просмотров: 1404
Кто получит денежную помощь ко Дню Независимости Украины
Кто получит денежную помощь ко Дню Независимости Украины Просмотров: 351
В облсовет пришли детективы ГБР с обысками
В облсовет пришли детективы ГБР с обысками Просмотров: 234
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 21412
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
3
"Захлебнется Крым водой" - Жириновский выдал очередную порцию истерики
2
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Для них язык - это самое больное: почему Донбасс будет сложно вернуть, рассказал режиссер
Голосов: 43203
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua