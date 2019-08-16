Рассказали, когда Украина догонит Польшу по уровню экономического развития

Андрей Новак: По сравнению с прошлыми годами - это лучший результат, но этот рост точно нельзя назвать стремительным. В 2004 году ВВП увеличился на 12 процентов. Именно к такому результату надо стремиться. Фото: Радио Свобода

ВВП Украины во втором квартале этого года увеличилось на 4,6 процента за счет развития сельскохозяйственной отрасли ИТ-сферы, фармацевтики.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономист Андрей Новак.

"Также на второй квартал пришлись две масштабные всеукраинские избирательные кампании. В это время в страну всегда заводятся деньги. Чаще всего используют средства, которые ранее были в оффшорах. Они тоже определенным образом "подкормили" украинскую экономику. Сейчас еще рано говорить, насколько показатель 4,6 процента является постоянным. Второй квартал показывает динамику развития. Сможем ли сохранить и зафиксировать ее покажет конец года. Надо ждать результатов за третий и четвертый кварталы", - считает эксперт.

Украинские граждане не могут напрямую чувствовать рост ВВП в государстве, отмечает он.

"Сумма в кошельках людей зависит от динамики роста цен и доходов. Условно благосостояние украинца улучшится, когда увеличатся его доходы, а цены останутся прежними. Доходы граждан зависят от общей экономической ситуации и именно здесь на них влияет увеличение или уменьшение ВВП. Однако, чтобы изменения ощущались, мало показателя в 4,6 процентов. По сравнению с прошлыми годами - это лучший результат, но этот рост точно нельзя назвать стремительным. В 2004 году рост ВВП был 12 процентов. Именно к такому результату надо стремиться". - говорит Андрей Новак.



При росте на 10-12 процентов, сможем догнать Польшу за 15-20 лет, объясняет он.

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"Это - достаточно реальная перспектива. Нужно привлекать иностранные инвестиции. Для этого миру надо дать сигнал, что мы можем защитить их деньги. Провести быстрые, эффективные реформы, обеспечить верховенство права. Также надо формировать выгодные условия для украинского экспорта. Поставлять миру качественную продукцию, популяризировать ее", - добавляет экономист.

Внутренний валовой продукт Украины увеличился на 4,6% за второй квартал 2019 года. Это - самый высокий показатель, начиная с конца 2016-го.