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среда, 28 июля 2021 13:15

Рассказали, когда отступит надоевшая жара

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В четверг практически по всей Украине предполагаются периодические дожди и грозы.

Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. А вот на западе вечером будет преобладать сухая погода - дождливый фронт сдвинется.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Дождевой фронт сдвинется на восток
Дождевой фронт сдвинется на восток

"Лето сейчас особенно хорошее. Жара порой достает, однако это не +35-39°C, которые недавно мучили, жгли и кусали. Да и ночи уже явно милосерднее, хоть пей из окна ночной воздух", - говорится в сообщении.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +29...34°С, в западных областях воздух будет немного свежее, +26...31°С.

До конца недели и в начале следующей будет доминировать жаркая погода. Ощутимое снижение температуры воздуха придет во вторник, 3 августа.

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Автор: facebook.com/tala.didenko
  Жара продлится в столице до начала следующей недели
Жара продлится в столице до начала следующей недели

Вечером в Киеве пройдут кратковременные дожди с грозами. Четверг будет еще жарким, в течение дня ожидается около +30°С. Такая жара продлится в столице до начала следующей недели. А уже во вторник станет ощутимо свежее.

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Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.

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