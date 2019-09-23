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суббота, 28 сентября 2019 20:23

Рассказали, как мировой экономический кризис ударит по Украине

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Рассказали, как мировой экономический кризис ударит по Украине
Андрей Новак: большая часть товаров, которые сейчас потребляют в Украине, произведены в Китае. На них могут подняться цены из-за кризиса. Фото: Сергей Старостенко

Эксперты уже не первый месяц говорят про предстоящий мировой экономический кризис. Но он не сильно повлияет на Украину.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Андрей Новак.

"В третьем квартале следующего года Китай почувствует последствия торговой войны с Америкой. А кризис в Европе будет связан с Брекзитом. Когда Великобритания выйдет из состава Европейского Союза, торговля между ними будет происходить на таможенной основе. Большое количество предприятий закрывают свои британские офисы и переносят производство на материк. Хотят уйти от налогов, ведь европейский рынок сбыта больше, чем английский. Уменьшается количество рабочих мест в Британии", - считает эксперт.

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На украинскую экономику мировой кризис сильно не повлияет, говорит Андрей Новак.

"Однако большая часть товаров, которые сейчас потребляют в Украине, произведена в Китае. На них могут подняться цены из-за кризиса", - добавляет он.

Полное интервью с Андреем Новаком читайте в журнале "Країна" от 26 сентября.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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