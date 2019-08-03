Рассказали, как будет проходить "Марш защитников" ко Дню Независимости

 
Ексклюзивы
1/5
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 5832
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 11619
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 630
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2538
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2880
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2844
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 711
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1071
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6903
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5806
Фото
Все фото
3
5
15
13
7
Художник из Кувейта впервые показал выставку за пределами своей страны
Художник из Кувейта впервые показал выставку за пределами своей страны
В Париже иногда чувствую себя как в Африке - рассказали чем привлекает беженцев Франция
В Париже иногда чувствую себя как в Африке - рассказали чем привлекает беженцев Франция
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Ждали Зеленского: черкасщане устроили митинг под ОГА
Ждали Зеленского: черкасщане устроили митинг под ОГА
Видео
Все видео
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
Женщина сбила двух подростков на переходе
Женщина сбила двух подростков на переходе
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 630
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6903
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1035
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2781
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1251
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 августа 2019
Просмотров: 54
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
суббота, 03 августа 2019 15:48

Рассказали, как будет проходить "Марш защитников" ко Дню Независимости

  Комментировать

Автор: Facebook
  Организаторы раскрыли план проведения марша.
Организаторы раскрыли план проведения марша.

Появилась информация о деталях проведения "Марша защитников" ко Дню Независимости.

Сбор людей будет продолжаться с 8.00 до 9.00 в парке им. Тараса Шевченко. В 9:30 колонна должна остановиться возле универмага "Украина", чтобы выровнять строй, рассказал член оргкомитета парада Андрей Медведько в Facebook.

В 9.50 колонна двинется в сторону Майдана. Прибудет туда около 10.20. Военные будут равномерно занимать территорию площади, где будет запланировано финальную часть мероприятия.

"Ориентировочно в 10.50 все займут свои позиции и исполнят государственный гимн Украины, групповое фото и видео сессию, патриотические скандирование. Примерно в 12.00 официальная часть марша будет закончена. Далее часть людей пойдет на Михайловскую площадь к "Стене Памяти", где пройдет молебен по погибшим в бою и концерт", - отметил он.

План не является окончательным. Его представили Офису президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства

"Мы рассчитываем на то, что для нашего мероприятия будут созданы все возможные условия, чтобы он стал частью проявления гражданского сознания в День Независимости нашего государства", - сказал Медведько.

В ближайшее время утвердят регламент Марша и представят список региональных координаторов, ответственных за работу на местах и ​​формирование колонн.

"К участию в марше приглашаются все ветераны российско-украинской войны, волонтерские инициативы и все желающие. Подробные описания действий для конкретных категорий готовятся. Подготовка продолжается! Поддержи своих защитников!" - добавил Медведько.

Представители ветеранских организаций договорились о проведении парада 24 августа. Об этом договорились на встрече с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко, сообщает общественный активист, доброволец и член организационного комитета парада ко Дню Независимости.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, как будет проходить "Марш защитников" ко Дню Независимости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
августа

Атомная лодка установила первый рекорд

Самое читаемое
Криминальному авторитету перерезали горло (18+)
Криминальному авторитету перерезали горло (18+) Просмотров: 33868
Убийство криминального авторитета: что известно о нападавших
Убийство криминального авторитета: что известно о нападавших
3
 Просмотров: 14815
&quot;ВКонтакте&quot; и &quot;Одноклассники&quot; останутся заблокированными
"ВКонтакте" и "Одноклассники" останутся заблокированными Просмотров: 10341
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды 2 Просмотров: 10215
Поехал на рыбалку: мужчину расстреляли в собственном авто
Поехал на рыбалку: мужчину расстреляли в собственном авто Просмотров: 9729
Общество
Суд постановил выплатить Портнову $300 тыс.
Суд постановил выплатить Портнову $300 тыс. 1 Просмотров: 486
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
 5 Просмотров: 747
Надвигается непогода. Какие у погоды планы на выходные
Надвигается непогода. Какие у погоды планы на выходные Просмотров: 1197
Первые выходные августа: где и с кем их провести, чтобы весь месяц был незабываемым
Первые выходные августа: где и с кем их провести, чтобы весь месяц был незабываемым
 Просмотров: 315
Художник из Кувейта впервые показал выставку за пределами своей страны
Художник из Кувейта впервые показал выставку за пределами своей страны
3
 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
7
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
5
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
5
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
3
Генштаб: О соблюдении перемирия уже речь не идет
2
Медведчук против Порошенко: кум Путина "поднял голову"
Голосов: 42791
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua