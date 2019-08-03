Рассказали, как будет проходить "Марш защитников" ко Дню Независимости

Автор: Facebook Организаторы раскрыли план проведения марша.

Появилась информация о деталях проведения "Марша защитников" ко Дню Независимости.

Сбор людей будет продолжаться с 8.00 до 9.00 в парке им. Тараса Шевченко. В 9:30 колонна должна остановиться возле универмага "Украина", чтобы выровнять строй, рассказал член оргкомитета парада Андрей Медведько в Facebook.

В 9.50 колонна двинется в сторону Майдана. Прибудет туда около 10.20. Военные будут равномерно занимать территорию площади, где будет запланировано финальную часть мероприятия.

"Ориентировочно в 10.50 все займут свои позиции и исполнят государственный гимн Украины, групповое фото и видео сессию, патриотические скандирование. Примерно в 12.00 официальная часть марша будет закончена. Далее часть людей пойдет на Михайловскую площадь к "Стене Памяти", где пройдет молебен по погибшим в бою и концерт", - отметил он.

План не является окончательным. Его представили Офису президента.

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"Мы рассчитываем на то, что для нашего мероприятия будут созданы все возможные условия, чтобы он стал частью проявления гражданского сознания в День Независимости нашего государства", - сказал Медведько.

В ближайшее время утвердят регламент Марша и представят список региональных координаторов, ответственных за работу на местах и ​​формирование колонн.

"К участию в марше приглашаются все ветераны российско-украинской войны, волонтерские инициативы и все желающие. Подробные описания действий для конкретных категорий готовятся. Подготовка продолжается! Поддержи своих защитников!" - добавил Медведько.

Представители ветеранских организаций договорились о проведении парада 24 августа. Об этом договорились на встрече с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко, сообщает общественный активист, доброволец и член организационного комитета парада ко Дню Независимости.