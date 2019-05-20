Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду

"Украинцы хотят не слов, а действий. Поэтому, уважаемые депутаты. Вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет. Будем с вами работать. Поэтому очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности. Об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки. Также прошу вас уволить председателя Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны. И это далеко не все, что вы можете сделать. У вас на это 2 месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду 8 созыва. Слава Украине", - заявил Зеленский. Фото: Politeka

Есть 2 причины, почему Владимир Зеленский настаивает на досрочных выборах в Верховную Раду. Во-первых, этого ожидает общество. То, что произошло во время президентской гонки, а именно процент Зеленского - это электоральная революция. В обществе доминирует запрос на радикальное обновление власти. Мы видим, как это произошло с институтом президента, теперь должно случиться и с парламентом. Зеленский готов идти навстречу этому запросу, говорит в интервью Gazeta.ua политолог Владимир Фесенко.

Вторая причина - это собственные политические интересы Зеленского. Ему выгодно провезти выборы в Верховную Раду как можно скорее. В этом случае его партия "Слуга народа" с большой вероятностью станет победителем и будет формировать вокруг себя новую парламентскую коалицию.

17 мая с коалиции вышел "Народный фронт". Для чего это сделали?

- Действующие депутаты таким образом хотели предотвратить роспуск. Ведь после выхода "Народного фронта" у парламента есть 30 дней, чтобы создать новую коалицию. А крайний срок, когда Зеленский может распустить Верховную Раду, - это 27 мая, не позднее, чем за полгода до прекращения полномочий действующего созыва. Посмотрим, удастся ли сегодняшним депутатам, что они задумали.

В данном случае существует конфликт юридической и политической логики. Зеленский выступает с точки зрения второй. А действующий парламент апеллирует к юридической логике. В украинской истории подобные ситуации были неоднократно. В большинстве из них побеждала именно политическая логика. Раньше у нас был так называемый третий тур президентских выборов ( 2004-го, когда выбирали между Ющенко и Януковичем, Верховный суд назначил дополнительный тур выборов президента, ведь во втором туре зафиксировали системные нарушения в пользу Виктора Януковича. - Gazeta.ua). Это не соответствовало букве закона. Но это решение никто не оспаривал, ведь оно было политически оправданным. После этого Виктор Ющенко так же распустил Верховную Раду, но не имел для этого вообще никаких оснований. Ссылался исключительно на дух Конституции.

Каждый юрист может по-своему толковать закон. Поэтому Зеленский будет ссылаться на то, что реально у нас коалиция не существует с 2016-го, руководство Верховной Рады не выполнило требование о предоставлении списков коалиции. Таким образом Зеленский и его команда будут пытаться обосновать свою инициативу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский собирает руководство Рады на переговоры

Если на законодательном уровне Зеленский не может распустить парламент, как планирует это реализовать?

- Противники роспуска будут всеми силами пытаться противостоять. Будут суды, обжалования. Но президент продемонстрировал свою решимость и политическую волю. В данном случае юридические механизмы не имеют принципиального значения.

Ключевую роль здесь будет играть позиция правительства. От него будет зависеть финансирование досрочных выборов. Не факт, что Кабинет министров поддержит идею Зеленского. В последнее время он достаточно жестко оценивал деятельность правительства. С другой стороны, для Кабмина и премьер-министра очень рискованно сейчас идти на конфликт с Зеленским. Они заинтересованы в том, чтобы работать совместно.

Какие будут положительные или отрицательные последствия для государства, если Зеленский распустит парламент?

- Никаких негативных последствий для государства не будет. Чем скорее произойдет обновление власти, тем лучше. Многие ошибочно апеллируют к тому, что досрочные выборы состоятся по старому закону. Но проблема в том, что даже если бы мы ждали до октября, все равно выбирать парламент пришлось бы по старым правилам. В Верховной Раде сейчас нет достаточно голосов, чтобы принять новый избирательный кодекс. С чисто технической точки зрения этот законопроект емеет 4 тысячи поправок. Чтобы все это рассмотреть, надо около 4 месяцев. Поэтому депутаты как раз дотянули бы до очередных парламентских выборов.

Если выборы состоятся в ближайшее время, какой будет парламент? Какие партии пройдут, а какие - нет?

- С высокой вероятностью с большим преимуществом победит партия Зеленского. Кроме "Слуги народа", в Раду еще пройдут "Батькивщина", Блок Петра Порошенко и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотрудничества правительства с Зеленским не будет - нардеп

Какие шансы были бы у "Слуги народа", если бы выборы проводились в октябре?



- Зеленский прекрасно понимает, что за полгода потеряет частично свой рейтинг. Это происходит с каждым политиком. Поддержка партии "Слуга народа" в большинстве своем базируется именно на личном рейтинге Зеленского. Сейчас она составляет около 40 процентов. Осенью будет значительно меньше. Возможно, 20-25 процентов. Это неизбежный спад. Начало каденции - это медовый месяц для любого президента. Положительное отношение общества доминирует, все горячо поддерживают новоизбранного главу государства. Затем начинается охлаждение этой симпатии. Через полгода спад рейтинга Владимира Зеленского будет весьма существенным.

Общество поддержит идею Зеленского распустить Раду?

- Уверен, что да. Люди считают, что обновили институт президента. Теперь хотят радикального обновления парламента. Абсолютное большинство избирателей поддерживает Владимира Зеленского в его стремление распустить Верховную Раду.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский хочет распустить Верховную Раду 8 созыва. Об этом заявил с трибуны парламента во время своей инаугурации 20 мая.