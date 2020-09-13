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воскресенье, 13 сентября 2020 12:38

Рассказали, где чаще всего покупают сертификаты на проживание в украинской тюрьме

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Рассказали, где чаще всего покупают сертификаты на проживание в украинской тюрьме
Сертификатов на камеры в столичном следственном изоляторе, в знаменитой "Лукьяновке" купили на 23 тыс. 648 грн. Фото: facebook / Denis-Malyuska

В Украине происходит оживленная "торговля" сертификатами на платные камеры в тюрьмах.

Так, выручка от проданных подарочных сертификатов уже перевалило за 35 тыс. грн. Об этом сообщается на сайте "Сегодня".

Популярны подарочные сертификаты в одном из самых известных СИЗО страны и "легендарной" тюрьмы. Сертификатов на камеры в столичном следственном изоляторе, в знаменитой "Лукьяновке" купили на 23 тыс. 648 грн.

Как отмечается, второе и третье места в списке "популярных тюрем" заняли тюрьмы во Львове и Луцке. Здесь таких сертификатов в целом продали на 6200 грн.

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"Такие сертификаты продают практически в каждом регионе, где есть" известные в узком кругу зоны ". Например, в список" бестселлеров "попали колонии и СИЗО Закарпатской, Харьковской и Ивано-Франковской областей", - говорится в сообщении.

По данным Минюста, в течение последних двух месяцев подарочных сертификатов на здешние камеры было продано больше, чем на 3 тыс. грн.

6 августа 2020 состоялось первое мероприятие в рамках проекту большой распродажи тюрем. По состоянию на 2020 год многие украинские тюрьмы находятся в очень плачевном состоянии. В Лукьяновском СИЗО в Киеве в некоторых камерах не хватает спальных мест. Однако это еще далеко не худшая ситуация. Существуют СИЗО, в которых осужденные вынуждены спать по очереди.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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