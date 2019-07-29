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Рассказали, даст ли Зеленский влиятельную должность Медведчуку

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Рассказали, даст ли Зеленский влиятельную должность Медведчуку
Олег Саакян: союз с Медведчуком станет обвалом половины рейтинга. Такой шаг будет означать политическое самоубийство для "Слуги народа". Фото: Тарас Подолян

Для "Слуги народа" союз с "Оппозиционной платформой - за жизнь будет крайне токсичным.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Олег Саакян.

"Союз с Медведчуком станет обвалом половины рейтинга. Такой шаг будет означать политическое самоубийство для "Слуги народа".

Двумя крайностями будут "ЕС" и ОПЗЖ. Эти силы возглавляются политиками с наибольшим антирейтингом. На их фоне "Слуга народа" будет выглядеть наиболее умеренным. "Голос" и "Батькивщина" будут выступать предохранителями. Тимошенко будет играть роль политической акулы, которая станет предохранителем от зарваности "Слуги". Она умеет уничтожать рейтинги своих оппонентов. Вакарчук станет парламентским камертоном. К нему будут обращаться, чтобы оценить правильность решения. Голосует "Голос" - правильное, не голосует - наоборот", - объясняет эксперт.

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По его словам, Медведчук не получит никакой влиятельной должности.

"Зеленскому выгоднее его существования, как чучела в пророссийском спектре. Даже давление Путина с обострения на фронте не сработает", - добавляет политолог.

Полное интервью с Олегом Саакяном читайте в журнале "Країна" от 1 августа.

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