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четверг, 08 августа 2019 20:23

Рассказали, что Украина может потерять после прихода новой власти

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Рассказали, что Украина может потерять после прихода новой власти
Максим Стриха: в 2014 сохранения государства было чудом. Мы почти не имели на это шансов. Фото: Тарас Подолян

Должны полагаться на себя, но это трудно, когда четверть украинцев не считает Россию агрессором.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал ученый, заместитель министра образования и науки Максим Стриха.

"Пятая колонна из пророссийских депутатов в парламенте составляет не менее четверти. Украинцы устали от войны. Манипулятивные технологии сместили наши ценности. В 2014 сохранения государства было чудом. Мы почти не имели на это шансов. Спас героизм волонтеров, добровольцев и временами невероятно успешные действия тех политических элит, которые сейчас хотят массово люстрировать. Надеюсь, сможем сохранить государственность. Новая власть унаследовала много положительных наработок", - считает эксперт.

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По его мнению, после выборов можем потерять позиции в сфере языка, культуры, национальной памяти.

"Для тех, кто пришел к власти - это зачастую не ценности, а проблема. Еще несколько месяцев назад они просто хотели делать русскоязычный продукт и продавать его постсоветскому пространству. Украинская культурная обособленность была негативом для них, потому что уменьшала их аудиторию, а следовательно - прибыли. Наверняка попытаются внести изменения в закон о языке. В ближайшие годы он точно не заработает в полном объеме; если его не отменят, то просто не будут выполнять. Будет ползучее возвращение русского к публичной сферы", - добавляет Максим Стриха.

Полное интервью с Максимом Стрихой читайте в журнале "Країна" от 8 августа.

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