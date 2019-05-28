Рассказали, чем грозит Украине прекращения сотрудничества с МВФ

Игорь Бураковский: МВФ учил наше государство понимать, что такое рыночная экономика, помогал налаживать работу Национального банка, вводить бюджетную дисциплину и тому подобное. Фото: Тарас Подолян

С 2014 года Украина традиционно имела проблемы с соблюдением обязательств перед Международным валютным фондом.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Игорь Бураковский.

"Ряд договоренностей выполнялся несвоевременно или не полностью, программы корректировались. Но этот факт не может нас успокаивать. Ведь сотрудничество с МВФ является для нас принципиально важным как стимул проводить реформы и как позитивный сигнал для других доноров и инвесторов", - объясняет эксперт.

По его словам, неполучение очередного транша не приведет к моментальной экономической катастрофе.

"Но последствия будут. В частности - политические. Многие изменения в Украине происходили под давлением МВФ. Он учил наше государство понимать, что такое рыночная экономика, помогал налаживать работу Национального банка, вводить бюджетную дисциплину и тому подобное. Фонд - определенный предохранитель от популистских решений и гарант, что реформы не откатятся назад", - считает Игорь Бураковский.

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Прекращение сотрудничества с МВФ будет означать, что Украина потеряет один из источников пополнения золотовалютных резервов и финансирования некоторых бюджетных программ, отмечает экономист.

"Ведь деньги МВФ идут именно на это. К деньгам МВФ так или иначе привязана помощь других доноров. Эти средства далеко не лишние, учитывая пиковые выплаты по внешнему долгу в 2019-2020 гг", - добавляет он.

Полное интервью с Игорем Бураковским читайте в журнале "Країна" от 30 мая.