Рассекретили правильные ответы на ВНО по физике

7 июня участники ВНО сдавали тестирование по физике. Участие приняли более 23 тыс. человек. Официальные результаты будут известны до 22 июня.

Двух человек не допустили в пункт тестирования. Максимальное количество тестовых баллов, которое можно получить по физике, правильно выполнив все задания, – 64. На официальном сайте УЦОКО уже опубликовали правильные ответы.

Сертификационная работа по физике состояла из 38 заданий различных форм: 20 тестовых заданий с выбором одного правильного ответа, четыре задания на установление соответствия и 14 заданий открытой формы с коротким ответом.

Правильные ответы на ВНО по физике:

ВНО в Украине продлится до 15 июня. Все тестирования проходят в обычном режиме, но в условиях карантина. Участники находятся в масках, а в аудиториях одновременно могут присутствовать не более 15 человек. Во время тестирования абитуриентам запрещено иметь любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации. Вещи, не предусмотренные процедурой внешней оценки, участники ВНО оставляют в специально отведенном месте, на которое указывает инструктор в аудитории тестирования.

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21 мая началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года. Первое тестирование было по химии. На него зарегистрировались 12,7 тыс. человек, для которых созданы 881 аудитория в 62 пунктах тестирования. Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение пяти дней после тестирования по определенному предмету подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.