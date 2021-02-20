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суббота, 20 февраля 2021 14:05

Распродажа тюрем: сколько помещений уйдет с молотка

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Распродажа тюрем: сколько помещений уйдет с молотка
Министр юстиции Денис Малюська рассказал о большой распродаже тюрем. Фото: facebook.com/Denis Malyuska

Министерство юстиции начало продажу украинских тюрем, которые не эксплуатируются.

Продажа пользуется большим спросом среди предпринимателей. Потому что это большая строительная площадка, к которой подведена инфраструктура - свет, газ, канализация, вода и так далее. Любая "замороженная" тюрьма пойдет на продажу, таких более 20 штук. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська.

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"На месте тюрьмы могут построить завод, иногда - жилые комплексы, ТРЦ, спортзалы, комплексы разнопланового характера. По каждой из "замороженных" тюрем уже были обращения. Люди просили посмотреть, интересуются, когда будет выставлено на аукцион", - заявил он, передает 24 канал.

На аукцион тюрьмы Минюст выставит течение нескольких лет. Первый уже стартовал. Следующие 2 будет в марте, еще несколько - в начале лета.

Минюст совместно с Фондом госимущества выставил на продажу Ирпенский исправительный центр (№132). Он находится в поселке Коцюбинское Киевской области. Стартовая цена - 220 млн грн.

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февраля

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