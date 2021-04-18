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воскресенье, 18 апреля 2021 10:10

Раненый украинский военный - российские оккупанты 17 раз проводили обстрелы наших территорий

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Раненый украинский военный - российские оккупанты 17 раз проводили обстрелы наших территорий
За прошедшие сутки зафиксировали 17 нарушений режима тишины российскими оккупантами на Донбассе Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки зафиксировали 17 нарушений режима тишины российскими оккупантами на Донбассе. Недалеко от поселка Новомихайловка враг открыл огонь в сторону позиций наших защитников с противотанковой пушки МТ-12.

Российские террористы также осуществлял обстрелы у населенных пунктов Майорск, Новгородское, Зайцево, Южное, Шумы и Луганское. Использовал минометы 82-го и 120-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Все это запрещено Минскими договоренностями, сообщили в штабе ООС.

В пригороде населенных пунктов Пески, Широкино, Авдеевка и Водяное, что в Донецкой области, российские оккупанты вели обстрелы с подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

В результате вторжения на Донбасс российских наемников в этом регионе Украины погибло с 2014 года от 13100 до 13300 человек. Из них 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 боевиков, посчитали в ООН

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