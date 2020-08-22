"Рагуль - это вы" - офицер ВСУ эмоционально ответил Егоровой на упреки в сторону ВСУ

Блогер и военный Алексей Петров эмоционально ответил Егоровой. Фото: Reuters

Лейтенант Вооруженных Сил Украины Алексей Петров ответил телеведущей Снежана Егорова на ее оскорбления в сторону военных.

Соответствующее видео он разместил на своем YouTube-канале.

В частности, мужчина рассказал о том, что и "сам взял в руки оружие, когда пришла Россия, чтобы защитить свою семью".

Комментируя слова телеведущей "на фронт отправляются мужики и те, кто не достиг ничего в жизни", Петров рассказал историю о Василие Слепаке - успешном в Европе оперном певце.

"Он точно с вероятностью 452 000 процента не рагуль и не мужлан. И, родившись во Львове, думаю, он говорил на украинском лучше, чем общаетесь вы. Ему было что терять, или нет? Он сформировался как личность? ", - отметил боец.

Он также пояснил ведущий, как защищает армия, и в случае прихода войны в Киев муж ее вряд ли смог защитить.

"И если бы у вашего дома легла 120-мина, вы, Снежана, обисралися бы. Я сейчас не преувеличиваю. Если бы ваши дети закричали, вы обисралися бы во второй раз. А когда ваши дети начали бы прыгать от страха, закрывать уши, падали на пол и пытались спрятаться под диваном, вы, Снежана, обисралися бы в третий раз.

Безусловно, вы сейчас можете сказать: мне вашу защиту к черту нужен. Меня защитил бы мой муж. Я это слышал знаете сколько раз? К тому времени, пока не прилетают мины. К тому моменту, пока в дом не влетает пакет града. А потом вы лежите под кроватью вместе с вашим мужем. И молитесь богу. И вот, Снежана, от этого ужаса и защитила украинская армия. Они, мужики и рагули, уберегли вас от этого ", - отметил лейтенант.

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Петров заявил, что Егорова сама не умеет ценить очевидное.

"Если вы считаете, что человек, родившийся и проживший в деревне, рагуль, то я вам скажу больше: рагуль - это вы. Человек, который не может ценить очевидное ", - сказал он.

21 августа украинская телеведущая Снежана Егорова назвала cелюкамы и рагулями людей, которые готовы отдать жизнь за свою страну. Военных она сравнила с наркоманами, "которые за дозу готовы продать жизни".