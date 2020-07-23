"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой

Фото: Gazeta.ua

"Когда-то все бежали из больницы, а сейчас не можем выгнать, - слышится мужской голос из полутемного коридора Киевской городской больницы №1, что на Харьковском массиве. В кабинет старшей медсестры заходит врач лет 50. - Раньше еда оставалась, а сейчас и лишней крошки нет", - улыбается.

Это заведение 2 года заказывает еду для пациентов в компании, которая готовит и доставляет блюда. Трехразовое питание для одного больного стоит больнице 55,99 грн.

Медики согласились показать журналистам Gazeta.ua, чем кормят пациентов.

Нам выдают синие бахилы и халаты, шапочки - розовые. Маски имеем свои. Идем посмотреть буфет, расположенный в хирургическом отделении. Нас сопровождает 44-летняя Ирина Бобошко, заместитель директора по медицинской части, брюнетка с выразительными карими глазами. На ее лице защитная маска в полоску.

"После того как пищеблок стал финансово провальным, экономисты больницы подсчитали расходы и пришли к выводу: выгоднее закупать готовую еду с доставкой", - рассказывает Ирина Бобошко.

У буфета стоит худощавая женщина с ярким макияжем. Под шапочкой видна высокая прическа. Медицинский халат украшают бантики. Она будет раздавать пищу больным.

"Еду получаем в специальной таре. Она маркирована. Указан вес, есть надписи: первые, вторые, третьи блюда, компот с сахаром, в другой - без", - рассказывает Галина Буйчас, 63 года, старшая медсестра отделения общей и медицинской хирургии. Показывает металлическую тележку с маркированной посудой. Запах горячих блюд расходится по коридору.

Санитарка-буфетчица с грохотом завозит металлическую тележку в специальное помещение. Суетится, чтобы быстрее выложить продукты и завезти ее в комнату для дезинфекции.

Справа три мойки - для полоскания, дезинфекции, обезжиривания. Далее окошко для выдачи пищи. Слева - шкафчик с кухонными принадлежностями. У окна висит меню на день. Расписаны граммы каждого блюда.

"Для всего есть отдельная посуда, щипцы. Для рыбы одни, для хлеба другие, - поднимает кухонное полотенце, которым прикрыты белые тарелки. Среди них есть несколько цветных. - Стараемся все делать оперативно, чтобы пациенты получили пищу горячей".

Буфетчица быстро нарезает хлеб. Порционным черпаком наливает гороховый суп. Накладывает макароны и вареный хек.

Автор: Gazeta.ua За трехразовое питание для одного пациента столичная больница №1 платит 55, 99 гривен.

"Я постоянно на связи с медицинским персоналом. Они трижды в день предоставляют информацию о количестве порций для больных. Закупаем продукты раз в неделю. Хлеб привозят ежедневно. Молочные продукты 3 раза в неделю. Все согласно нормам. Пробы на качество продукции делаем ежедневно и храним 24 часа", - говорит 59-летняя Вера Земцова, завпроизводства по пищеблоку компании, доставляющей пищу. Говорит, работают только с этой больницей. Сегодня на обед привезли 30 порций.

Больница выбирала компанию по доставке еды на открытых торгах. Стоимость услуг зафиксировали на год. По рекомендациям МОЗ разработали меню для больных - в нем соблюдена суточная норма калорий и соотношение белков, жиров и углеводов. Есть питание для нормотрофиков (человек с нормальной массой тела. - gazeta.ua), гипотрофиков (худые), гипертрофиков (толстые) и людей с сахарным диабетом.

В столовой собираются пациенты. На обед гороховый суп с картофелем - 350 г, рыба отварная - 100 г, макароны - 150 г, кабачковая икра - 100 г, компот с сахаром - 200 мл, хлеб - 150 г. Блюда выглядят аппетитно.

Первым к окошку, где выдают пищу, медленно подходит худощавый мужчина в сером спортивном костюме и тапочках. Пришел со своей посудой. За ним в очередь, выдерживая дистанцию в 1,5 м, становится худощавая блондинка. Рыжеволосая сидит за одним из четырех столов. На них вазы с пластмассовыми цветами. Здесь едят пациенты, которые "на ногах". Тяжелым больным санитарки приносят еду в палату.

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"В больнице уже две недели. Попал с язвой желудка с перфузией. Сегодня сняли три последних трубки. Через час смогу поесть", - говорит 40-летний Андрей Щадрин. Он в очках, с длинной черной бородой. На животе видна рана, смазанная йодом. Обед ему принесли. Оставил на тумбочке возле кровати. Там же стоит остаток завтрака. Говорит, на питание нареканий нет. Все вкусно.

"Больше всего радует, что дают сосиски. Потому что так кормят далеко не везде. Лежал в гастроэнтерологии 8-й больницы. Питание там было нормативным, ибо профильное отделение, где учитывали шесть диет. Каждому разносили еду индивидуально. Но здесь хирургия. Рядом лежит человек с аденомой, и ему можно есть все. Но здесь вкусно", - добавляет Андрей Щадрин.

Автор: Gazeta.ua За трехразовое питание для одного пациента столичная больница №1 платит 55, 99 гривен.

Вместе с санитаркой переходим в большую светлую палату. На кровати сидит статный седовласый мужчина с перевязанной ногой. Просит, чтобы мы представились.

"Здесь полуресторанное питание. У меня свое заведение когда-то было, поэтому знаю, что такое качественная еда. Все блюда хороши. Хлеб и тот имеет особый вкус. Этот пищевой набор меня полностью удовлетворяет - и по калориям, и по качеству. После него нет ни изжоги, ни тошноты", - говорит Виктор Николенко. Его произношение четкое, ровное, с акцентами на определенных словах. Напоминает дикцию университетского лектора. В больницу попал из-за осложнений от диабета.

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В коридоре слышно шарканье шлепанцев по полу. Тучный человек в одной руке держит ложку, во второй - металлическую миску.

"Уже можно? Очереди нету?" - спрашивает у медсестры у входа в столовую. Там только женщина в розово-сером халате хлебает суп.

"Я очень разборчива. Мне трудно угодить, но здесь нравится. Лежала в Охматдете еще в подростковом возрасте и могу сказать: это гораздо вкуснее. Еда свежая, как домашняя", - говорит Екатерина Кекух, 28 лет. За день до этого перенесла операцию на кисти. Говорит медленно - ей еще больно.

Автор: Gazeta.ua За трехразовое питание для одного пациента столичная больница №1 платит 55, 99 гривен.

После обеда всю посуду складывают в раковину для дезинфекции. На час замачивают в растворе "Чистолайн", после этого будут мыть.

"С тех пор как перешли на доставку еды, не было ни одной жалобы от пациентов. Раньше бывало много, что еда невкусная, некачественная", - говорит Александр Иванько, 44 года, главный врач первой больницы.

Уверяет, это дешевле, чем содержать пищеблок, обновлять оборудование, платить зарплату поварам, контролировать процесс закупки продуктов и качества пищи.

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"У нас сейчас единый счет. Из него выплачиваем зарплаты, кормим пациентов и закупаем медицинские материалы. Питание в день обходится в 55 гривен 99 копеек. Когда готовили сами, получалось около 100 гривен", - добавляет главврач.

Расходы на питание пациентов составляют около 10% бюджета учреждения.