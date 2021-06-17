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суббота, 19 июня 2021 10:25

"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч

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Утром 19 июня 2018 года умер поэт, писатель, критик и политик Иван Драч. Его исключали из университета имени Тараса Шевченко за "политику". Впоследствии приняли в КПСС. Он публично поддержал диссидентов в 1965-м. За год отказался от своих слов. Через некоторое время возглавил Народный Рух Украины и поддерживал независимость Украины.

Родился 17 октября 1936 года в селе Телиженцы Киевской области. После окончания школы преподавал русский язык в 7-летней школе соседнего села Дзвенячего. Работал инструктором райкома комсомола. После службы в армии, которую проходил с 1965 года по 1958-й учился на филологическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Был исключен за творческие и политические взгляды. Впоследствии восстановился на заочном отделении.

Начал работать в газете "Літературна Україна". Дебютировал в начале 1960-х, когда издание "Літературна газета" опубликовала его поэму-трагедию "Ніж у сонці".

Драч радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы

"Однажды во время перерыва между занятиями в "Літературній Україні" я прочитал "Ніж у сонці" Драча. Для меня это стало открытием, ведь ничего подобного я до этого не слышал. В то время Драч был художественным знаменем, на него ориентировалась молодежь, ведь вместе с частью других писателей он радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы. Появилась новая украинская литература европейского образца", - вспоминал писатель Владимир Яворивский.

Автор: УНИАН
  В творчестве Драча более 20 сборников, киноповестей и сценариев
В творчестве Драча более 20 сборников, киноповестей и сценариев

Впоследствии поступил на Высшие курсы киносценаристов и кинорежиссеров при Госкино СССР в Москве. Во время учебы с 1962-го по 1964-й написал первые стихи. В некоторых из них высказывал критику по отношению к советской власти. 1962 года вышел его первый сборник - "Стихи".

После того, как получил специальность кинодраматурга, начал работать в сценарной мастерской на Киевской киностудии имени Довженко.

Тогда же начал общаться с украинскими диссидентами. Год спустя Драч написал покаянное письмо. В нем утверждал, что раскаивается в связях с диссидентами. После этого отношения писателя и официальных властей улучшились. В 1976 году получил Государственную премию УССР им. Тараса Шевченко за очередной сборник стихов. 1983-го его удостоили Государственной премии СССР в той же категории.

Вместе с Вячеславом Чорновилом, Михаилом Горынем и другими диссидентами Драч создал Народный Рух Украины 8 сентября 1989 года. Весной 1990 года сценариста избрали депутатом Верховной Рады.

Писатель был первым председателем НРУ до 28 февраля 1992 года. С 28 февраля по 4 декабря 1992 был сопредседателем Народного Руха Украины вместе с Чорновилом и Горынем. С августа 1992 года по 19 мая 2000 год Драч был председателем Украинского всемирного координационного совета. С 1995 года возглавлял Конгресс украинской интеллигенции.

29 марта 1998 года Драч был вторично избран в парламенте. 31 марта 2002 года он в третий раз прошел в парламент. 2006 года поэту присвоили звание Герой Украины.

В творчестве Драча более 20 сборников, киноповестей и сценариев. Его поэзии известны в переводах на русский, белорусский, азербайджанский, латышский, молдавский, польский, чешский, немецкий и другие языки. Написал сценарии к таким фильмам, как "Колодец для жаждущих", "Каменный крест" и "Пропавшая грамота".

Драч и его жена Мария вместе воспитывали двоих детей: сына Максима и дочь Марьяну. 18 июля 2009 года сын умер. Марьяна работает журналисткой: в мае 2013 года стала директором Украинской службы "Радио Свобода".

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Иван Федотович длительное время боролся с тяжелой болезнью легких. Его сердце остановилось 19 июня 2018 года. Драчу было 81 год. Завещал похоронить в родном селе Телиженцах рядом с могилой сына.

В четверг утром, 21 июня 2018 года, во Владимирском соборе состоялась церемония прощания с писателем Иваном Драчом. Панихиду отправил патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Проститься с писателем приехал глава государства Петр Порошенко вместе с женой Мариной. Президентская чета возложила цветы к гробу и почтила память писателя.

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Дата
19
июня

"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч

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