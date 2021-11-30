Рада согласовала службу военных капелланов

Верховная Рада приняла закон "О Службе военного капелланства".
Законопроект на заседании во вторник во втором чтении поддержали 291 народный депутат, передает Укринформ.
"Этот закон регулирует отношения в сфере реализации конституционного права на свободу мировоззрения и вероисповедания военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Государственной пограничной службы Украины. А также определяет правовые и организационные основы и принципы деятельности Службы военного капелланства", - говорится в тексте документа.
Служба военного капелланства будет являться отдельной структурой в составе ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и других формирований. Служба будет подчиняться командованию.
Предельная численность службы военного капелланства не может составлять менее 0,15% предельной численности военной структуры.
Военным капелланом может быть гражданин Украины, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получивший от нее мандат на право осуществления военной капелланской деятельности. Должен иметь высшее богословское образование. Эта норма начинает действовать через пять лет после вступления в силу закона.
Не может быть военным капелланом лицо, которому закон ограничил доступ в воинскую часть.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
Капеллан не обязан сообщать информацию, которая стала ему известна во время исповеди.
Закон предусматривает создание в качестве совещательных органов - межконфессиональных советов по военному капелланству при Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел.
Должность военного священника - капеллана - появилась в Вооруженных силах Украины в декабре 2016-го, когда Министерство обороны утвердило положение о службе военного духовенства в Вооруженных силах.
Они не будут получать оружие и боеприпасы, а также их нельзя привлекать к дежурствам, нарядам, служебным расследованиям. Будут отвечать за обеспечение духовно-религиозных потребностей личного состава. Как и обычные военнослужащие, у капелланов будут соответствующие социальные гарантии.
Комментарии