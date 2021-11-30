Рада согласовала службу военных капелланов

Капелланы смогут служить при воинских частях. Фото: "Армія інформ"

Верховная Рада приняла закон "О Службе военного капелланства".

Законопроект на заседании во вторник во втором чтении поддержали 291 народный депутат, передает Укринформ.

"Этот закон регулирует отношения в сфере реализации конституционного права на свободу мировоззрения и вероисповедания военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Государственной пограничной службы Украины. А также определяет правовые и организационные основы и принципы деятельности Службы военного капелланства", - говорится в тексте документа.

Служба военного капелланства будет являться отдельной структурой в составе ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и других формирований. Служба будет подчиняться командованию.

Предельная численность службы военного капелланства не может составлять менее 0,15% предельной численности военной структуры.

Военным капелланом может быть гражданин Украины, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получивший от нее мандат на право осуществления военной капелланской деятельности. Должен иметь высшее богословское образование. Эта норма начинает действовать через пять лет после вступления в силу закона.

Не может быть военным капелланом лицо, которому закон ограничил доступ в воинскую часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов

Капеллан не обязан сообщать информацию, которая стала ему известна во время исповеди.

Закон предусматривает создание в качестве совещательных органов - межконфессиональных советов по военному капелланству при Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел.

Должность военного священника - капеллана - появилась в Вооруженных силах Украины в декабре 2016-го, когда Министерство обороны утвердило положение о службе военного духовенства в Вооруженных силах. Они не будут получать оружие и боеприпасы, а также их нельзя привлекать к дежурствам, нарядам, служебным расследованиям. Будут отвечать за обеспечение духовно-религиозных потребностей личного состава. Как и обычные военнослужащие, у капелланов будут соответствующие социальные гарантии.