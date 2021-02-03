Рада рекордно подняла штрафы за домашнее насилие

За домашнее насилие наказывать большими штрафами. Фото: pixabay

Наказание за домашнее насилие увеличила Верховная Рада законопроектом №3908-1.

Нововведения поддержали 328 нардепов, сообщили в проекте закона.

Один из пунктов предлагают дополнить наказанием в виде общественных работ, а штрафы увеличить с 170-680 грн до 17-68 тыс. грн. Общественные работы также предусматривают перечисление денег за выполнение таких работ пострадавшим от насилия.

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Также хотят разрешить на общих основаниях наказывать военных и полицейских за домашнее насилие, а не на основании дисциплинарного устава.

Время рассмотрения дел увеличили с 3 до 6 месяцев, чтобы суды успевали рассматривать кейсы о насилии и они не закрывались по истечению сроков. Еще законопроект позволяет рассматривать дела без присутствия нарушителя, если его об этом не предупредили.

В течение 2020 года в полицию и Центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия поступило 22 688 обращений от жертв домашнего насилия в Киеве. По сравнению с прошлым годом количество обращений выросло в 3 раза.