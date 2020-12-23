Сколько мужчин и женщины не молчали о домашнем насилии с начала года

Домашнее насилие в Киеве: сколько обращений было за год. Фото: pixabay.com

В течение 2020 года в полицию и Центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия поступило 22 688 обращений от жертв домашнего насилия в Киеве.

По сравнению с прошлым годом количество обращений выросло в 3 раза, рассказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.

"Это означает, что о насилии не боятся говорить, поскольку уже созданы механизмы защиты от обидчика. Большую роль играет и психологическая поддержка наших специалистов в Центре гендерного равенства. За год на "Телефон доверия" обратилось 4105 человек. Из них - 492 мужчины. Также к психологам на очных консультациях обратилось 730 человек. Мужчин из них - 147. То есть от домашнего насилия страдают не только женщины, но и мужчины и дети", - отметила Хонда.

Услугами кризисных комнат воспользовались 70 человек - 40 женщин и 30 детей. В частности комнатой на левом берегу Киева воспользовались 14 человек, из них 8 - женщины.

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В этом году в Киеве создали "Телефон доверия" и открыли 2 комнаты кризисного реагирования для пострадавших от домашнего насилия. Первая комната заработала в мае. 2 кризисную комнату открыли на левом берегу столицы. Если вы стали жертвой насилия и нуждаетесь в услугах этой комнаты, то нужно обращаться в полицию или на горячую линию 1500 со стационарного телефона или мобильного - 0(44) 272 15 00.