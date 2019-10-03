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четверг, 03 октября 2019 19:13

Рада отклонила Закон о кастрации педофилов

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Рада отклонила Закон о кастрации педофилов
Депутаты проголосовали за отклонение закона. Фото: "5 канал"

Верховная Рада одобрила предложения президента отклонить закон о химической кастрации педофилов

За это решение проголосовали 238 народных депутатов из 366, зарегистрированных в сессионном зале, передает УНИАН.

В соответствии с Основами законодательства Украины об охране здоровья, применение принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, принудительного лечения к лицам, совершившим преступления и имеющим болезнь, которая представляет опасность для здоровья других лиц, допускаются исключительно с основаниям и в порядке, предусмотренных законом.

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"Вместе с тем закон, поступивший на подпись, не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации. При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутый преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести ухудшение состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому иметь место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофiлив.

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