Работодатели бесплатно доставляют к работе-украинка об уровне жизни в Катаре

Надежда Дудник семь лет назад нашла работу в Катаре и переехала сюда работать учительницей младшей школы. Женщина рассказывает, что для тех, кто имеет контракт работодатель снимает жилье. Это небольшие хостелы с хорошим ремонтом на 2-3 человека в комнате. Также работодатели нанимают автобус, чтобы развозить работников к работе.

"Подвоз к работе существует в радиусе 3-4 км. Билет стоит 8-16 гривен. Нас возили служебным автобусом. Здесь это нормальная практика. У местных есть свои машины. Я живу в столице и вокруг нее очень много небольших городов, то почти все ездят машинами", - рассказывает Надежда.

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Самая большая гордость страны здесь-государственные больницы. Здесь самое современное оборудование и лучшие врачи. Но попасть на прием трудно. Иногда надо ждать от 3 до 6 месяцев.

"Если что-то случилось и вы обратились в скорую, то все на высшем уровне и порядок действий почти один и тот же: регистрация ,проверка температуры, давления, занесение вас в базу данных с симптомами, жалобами, потом врач вас посмотрит и решит ,что делать с вами. Но если вы не можете ждать, а состояние не критическое (например,болит зуб)то идете к частному врачу. Цена различается в разы. Например визит в государственную клинику обойдется в 400 гривен, тогда как в частной это будет 1600 гривен. Медикаменты тоже будут стоить дороже в частной клинике", - объясняет Надежда.

Дарья Янегова шесть лет назад переехала в город Кошице в Словакии. Говорит долго привыкала к местной культуре. Хоть от границы около 100 километров, но культуры разные.