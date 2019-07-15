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понедельник, 15 июля 2019 18:52

Работа в Польше для украинцев: какие специалисты наиболее востребованы
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В Польше с помощью сим-карт и телефонов посчитали количество украинцев - 1,27 млн. Большинство из них приехали в эту страну на работу. Причин популярности польского направления среди заробитчан три:

недалеко от дома;

в целом понятный язык;

польские работодатели предлагают более высокие зарплаты, нежели в Украине.

Структура рабочих мест, которые поляки не хотят занимать или не могут из-за низкой квалификации, не меняется долгое время. По данным сайта поиска работы в Польше Razem.work мы отобрали 6 наиболее востребованных профессий.

Фасовщик

 

Самые распространенные вакансии в Польше – фасовщики или упаковщики готовой продукции. В обязанности входит упаковка в пленку, картон, паллеты, а также контроль качества. Работа несложная, но зависит от типа товара. Работать нужно на складе, на производственной линии или в цеху. Заработная плата от 2300 до 3500 злотых в месяц. Трудоустроиться можно в таких городах: Катовице, Щецин, Гданьск, Берунь.

Строитель, каменщик

 

Польша застраивается. На многочисленные объекты в столице и крупных городах требуются опытные строители, каменщики, монтажники. Вакансии есть в Варшаве, Познани, Вроцлаве, Кракове. Строителю с минимальным опытом гарантируют заработок 2800-5000 zł. Ставка для квалифицированных каменщиков и арматурщиков может достигать 6200 злотых/месяц.

Сварщик

 

Большой спрос в стране на профессиональных сварщиков, которые владеют разными методами сварки плавлением (TIG, MIG, MAG). Средняя заработная плата по специальности для соискателя с навыками работы составляет от 3200 до 6000 злотых в месяц (по данным сайта Razem.work). Специалисты требуются в крупные промышленные города, на заводы в Познань, Гдыню, Катовице, Забже, Щецин, Плоцк, Опале.

Швея

 

Востребована для женщин работа в Польше – швеи. Труд швеи оценивают по навыкам и скорости шитья. Основное требование – качественный пошив. Актуальные вакансии на пошив мебельной обивки, чехлов, текстиля в Познани, Лодзе, Намыслуве, Томашув-Мазовецки, Гнезно. Заработная плата швеи при 12-часовом рабочем дне – от 2000 до 4500 злотых. Ручную работу оценивают в 6000 zł.

Работник на производство

 

Польские заводы нанимают мужчин и женщин для работы на операционной линии. Необходимо выполнять часть задачи в конвейере. Работа монотонная, не требует опыта. Начальную подготовку к процессу обеспечивает работодатель. Минимальная заработная плата – 2000 zł, максимальная – 5200 zł в мясной отрасли. Есть масса вакантных мест в разных городах: Познань, Лодзь, Кельце, Гдыня, Остешув, Коньске, Щецин, Катовице, Опаленица.

Работник на склад

 

К этой категории относят складские специальности: комплектовщик, сборщик, кладовщик, грузчик. Для трудоустройства не требуется опыт, знание языка, образование. Заработная плата неквалифицированного сотрудника колеблется от 2500 до 3900 злотых. Рабочие с минимальным знанием языка и навыками могут работать на погрузчиках с зарплатой до 4800 злотых. Вакансий много в разных регионах: Гданьск, Лодзь, Вроцлав, Познань и ее пригороды.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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